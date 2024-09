- Triunfo não convencional na competição de três vias: novo construtor emerge vitorioso na ISTAF

Campeão do Decatlo Leo Neugebauer garantiu uma vitória surpreendente no triatlo ISTAF de Berlim. O alemão detentor do recorde do decatlo saiu vitorioso na prova padrão de atletismo, após uma corrida de 100 metros, lançamento de disco e uma corrida de 1500 metros, superando Manuel Eitel de Ulm, com Niklas Kaul, ex-campeão mundial e europeu, ficando em quarto lugar.

Neugebauer marcou 10,77 segundos na corrida de 100 metros, com Eitel liderando em 10,51 segundos, apesar de ter desistido dos Jogos Olímpicos devido a uma infecção por COVID-19. Kaul concluiu a prova em 11,46 segundos. Neugebauer se destacou no lançamento de disco com um lançamento de 53,13 metros, assegurando a primeira posição.

Neugebauer passou para a ofensiva na prova de 1500 metros

Antes da última prova de 1500 metros, as diferenças de pontos foram convertidas em diferença de tempo, e a prova se transformou em uma perseguição. Neugebauer liderava o grupo, com Eitel em seu encalço. O jovem de 24 anos reconheceu que a última disciplina do decatlo não era uma de suas especialidades.

Neugebauer abriu uma vantagem de 24 segundos em relação a Eitel, assegurando a vitória com tranquilidade. Ele até estabeleceu um novo recorde pessoal de 4:38,10 minutos. Eitel ultrapassou Andrin Huber da Suíça na última sprint. Kaul, conhecido por sua habilidade na prova de 1500 metros, ficou em quarto lugar.

A vitória de Neugebauer no triatlo ISTAF de Berlim foi um grande feito, levando em conta seu sucesso nos Jogos Olímpicos. Em sua carreira, ele provou ser um competidor formidável em provas de decatlo.

Diante de sua impressionante performance no triatlo ISTAF de Berlim, Neugebauer é certamente um forte candidato para os Jogos Olímpicos na categoria de decatlo.

Leia também: