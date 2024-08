- Triunfo do jackpot europeu: 92,5 milhões de euros para Renânia do Norte-Vestfália

Alguém do estado da Renânia do Norte-Vestfália acertou a Eurojackpot e agora tem €92,5 milhões no bolso. A Westlotto confirmou isso durante a noite. A combinação vencedora foi 8, 11, 25, 31, 48 e os números Euro 11 e 12.

Em julho deste ano, mais de €90 milhões da Eurojackpot foram para a Renânia do Norte-Vestfália, com €98,2 milhões indo para o estado. E em abril, um morador de 42 anos da NRW se tornou um dos dois grandes vencedores da Eurojackpot de €120 milhões.

O sorteio noturno também trouxe alegria para outros vencedores: seis bilhetes da Baviera, Baixa Saxônia, Renânia do Norte-Vestfália, Grécia, Hungria e Polônia, cada um levando para casa €475,375 da categoria de segundo prêmio.

As chances de ganhar a Eurojackpot são muito pequenas, de 1 em 140 milhões. Primeiro, você precisa selecionar 5 números de um possível 50, depois escolher os números Euro, que são quaisquer dois números escolhidos de um grupo de 12.

Após a grande vitória na Eurojackpot em julho, outro indivíduo sortudo da Renânia do Norte-Vestfália entrou para a lista de grandes vencedores. Desta vez, eles conquistaram a vitória com o sorteio da Eurojackpot da Loteria do Oeste.

Notavelmente, a Loteria do Oeste, a organização responsável por administrar a Loteria do Oeste, tem uma longa história de contribuir para vitórias que mudam a vida de seus jogadores na Renânia do Norte-Vestfália.

