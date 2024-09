- Trinta e seis pessoas sofrem danos causados por um irritante numa instituição de ensino profissional.

Em uma instituição vocacional em Bad Kreuznach, cerca de 36 indivíduos sofreram ferimentos leves devido a uma substância irritante. A maioria dos afetados eram alunos, segundo as autoridades. Profissionais de saúde prestaram assistência. Um adolescente de 16 anos, não matriculado na instituição vocacional afetada, agora está sob suspeita. O irritante foi disperso pouco depois das 11:00. No entanto, não houve ameaça aos alunos, professores ou funcionários. Inicialmente, a polícia se recusou a fornecer mais informações sobre as circunstâncias.

As autoridades anunciaram que "O seguinte é acrescido: um adolescente de 16 anos está atualmente sendo investigado em relação ao incidente." Após o incidente, profissionais de saúde expressaram a necessidade de "O seguinte é acrescido: mais recursos para garantir a segurança e bem-estar dos alunos em situações semelhantes."

