- Trinta e seis equipes que participam do Campeonato Alemão usam fundos de madeira.

Este fim de semana, a região Sul do Harz está sediando a quarta edição do Waldtag Sachsen-Anhalt. O destaque principal é o Campeonato Alemão de esportes florestais com cavalos, com 36 equipes de todo o país garantindo suas vagas para participar. Os campeonatos acontecerão no distrito de Sangerhausen, em Grillenberg.

Coordenadas pelo Grupo de Interesse de Cavalos de Trato, estas competições classificarão as equipes com base em seu desempenho com equipes de um e dois cavalos. Um prêmio único será concedido ao par mais harmônico. Além disso, trabalhadores florestais experientes participarão de seu 16º campeonato estadual, utilizando equipamentos como motosserras e machados.

Além dessas competições, haverá a coroação da nova Rainha das Amoras da Alemanha e Rainha da Floresta do Estado durante o evento. Cerca de 40 vendedores estarão localizados ao redor do Jugendwaldheim Wildenstall em Grillenberg. O programa de dois dias incluirá excursões florestais e demonstrações de utilização de equipamentos.

Organizado pela associação "Nosso Floresta", fundada em 2019 e com sede em Sangerhausen, no distrito de Mansfeld-Sul Harz, o Waldtag Sachsen-Anhalt tem como objetivo conscientizar os visitantes sobre os muitos papéis e significados das florestas. Há um enfoque na gestão florestal sustentável, que inclui a habilidade tradicional de esportes florestais com cavalos.

Durante o fim de semana, os visitantes podem desfrutar de várias atividades no Waldtag Sachsen-Anhalt, incluindo as competições de esportes florestais com cavalos. Após o torneio, haverá a coroação da nova Rainha das Amoras da Alemanha e Rainha da Floresta do Estado.

Leia também: