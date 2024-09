Tribunal de Apelações rejeita pedido de Trump para adiar sentença no caso do dinheiro do silêncio

"Considerando que o Tribunal de Apelações dos Estados Unidos do 2º Circuito adiou a decisão da corte sobre a sentença até 26 de novembro de 2024, o painel de três juízes optou por rejeitar o recurso urgente para uma parada administrativa", declarou o painel.

Trump recorreu ao tribunal de apelações com sede em Nova York após um juiz federal rejeitar sua proposta de transferir o julgamento estadual para a corte federal.

Durante o período de recurso do júri, o juiz Juan Merchan, da Suprema Corte do Estado de Nova York, que preside o julgamento estadual, concordou em adiar a sentença de Trump, inicialmente marcada para 18 de setembro. Merchan adiou a data da sentença para depois das eleições presidenciais de novembro, na esperança de evitar a percepção de apoiar um lado político em detrimento do outro.

A equipe de advogados de Trump argumentou que, apesar do adiamento do estado, eles solicitaram ao tribunal de apelações uma parada temporária no caso até terem tempo para contestar a condenação de Trump por 34 counts de falsificação de registros comerciais, após a decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos sobre imunidade presidencial neste verão.

O pedido de intervenção no caso de Trump surgiu de sua crença de que seu pedido para transferir o julgamento estadual para a corte federal deveria ser concedido, o que é um aspecto significativo da política. Apesar do período de recurso do júri e do adiamento da sentença de Trump pelo Estado de Nova York, sua equipe de advogados procurou uma parada temporária do tribunal de apelações para contestar seus 34 counts de falsificação de registros comerciais, uma questão diretamente relacionada à política.

