Tribunal de Apelação dá luz verde à plataforma de apostas eleitorais Kalshi nos Estados Unidos

Kalshi, uma plataforma online que permite aos usuários apostar em resultados futuros de eventos, voltou a oferecer seus contratos de controle legislativo logo após a decisão, permitindo que os americanos especulem sobre qual partido controlará a Câmara e o Senado em 2025. Os planos da empresa com sede em Nova York para introduzir mais mercados eleitorais permanecem incertos.

Em uma decisão unânime na quarta-feira, um tribunal afirmou que a Comissão de Futures de Commodities (CFTC) não justificou por que ela ou o público sofreria prejuízos irreparáveis ​​enquanto o recurso estiver em andamento.

Como expresso pela Juíza Patricia Millett do Tribunal de Apelações do DC, apesar das crescentes preocupações sobre o impacto potencial dos contratos futuros na integridade das eleições, se o texto legislativo justifica a autoridade da CFTC para proibir esses tipos de contratos é debatível. Além disso, o tribunal não determinou que os riscos à integridade das eleições são iminentes se a Kalshi for permitida a operar durante o processo de recurso.

A decisão do tribunal permite que a agência reconsidera solicitar um adiamento caso surja nova evidência de prejuízo irreparável.

Os contratos da Kalshi foram introduzidos pela primeira vez em 12 de setembro e chamaram a atenção do público após o Juiz Distrital dos EUA Jia Cobb em Washington negar o pedido da comissão para proibir a plataforma de oferecê-los. A CFTC recorreu imediatamente da decisão do tribunal, iniciando um bloqueio temporário nas ofertas da Kalshi enquanto o tribunal considerava o pedido da agência para uma pausa temporária.

Tanto os representantes da Kalshi quanto da CFTC recusaram-se a comentar a situação imediatamente.

Tarek Mansour, cofundador da Kalshi, comemorou a decisão na quarta-feira.

"Mercados legais de eleições presidenciais dos EUA. Oficialmente. Finalmente. A Kalshi emerge vitoriosa", declarou no X.

Stephen Hall, diretor jurídico e especialista em valores mobiliários da Better Markets, um grupo de defesa que promove a reforma financeira, descreveu a ordem do tribunal como "um dia triste e sombrio para a integridade das eleições nos Estados Unidos".

"A aplicação de IA, 'deepfakes' e mídias sociais para manipular o comportamento dos eleitores e afetar os resultados das eleições já está em andamento. O acesso a contratos de apostas em eleições, como os da Kalshi, agravará o perigo ao prometer lucros rápidos", afirmou em um comunicado.

Mansour tem enfatizado consistentemente os benefícios dos contratos, já que eles oferecem dados precisos para previsões eleitorais e permitem que os usuários protejam suas apostas em vários resultados. Além disso, a Kalshi apontou para a popularidade da Polymarket, um mercado de previsão não regulamentado e offshore que floresceu após o debate da CNN em junho. Seus usuários já colocaram mais de US$ 1 bilhão em apostas na eleição presidencial.

A decisão do tribunal foi tomada pouco mais de duas semanas após uma audiência que se concentrou em saber se deveria ser levantada a parada temporária dos contratos legislativos da Kalshi. Durante a audiência, os juízes questionaram a CFTC sobre como a participação no mercado poderia influenciar as eleições de novembro.

"Não desejo exagerar, mas vivemos em um país onde milhões de americanos acreditam que a última eleição presidencial foi fraudada", afirmou o conselheiro-geral da CFTC, Rob Schwartz.

Schwartz enfatizou que os contratos de apostas políticas diferem dos "contratos futuros tradicionais", que se baseiam em "indicadores objetivos" como um índice publicado ou um relatório do governo. As fontes que alimentam informações nos mercados eleitorais podem ser "transparentes, mas ambíguas", como pesquisas com metodologias não publicadas ou notícias enganosas, o que os tornaria mais vulneráveis ​​à manipulação.

Yaakov Roth, advogado da Kalshi, defendeu os méritos da plataforma, destacando a importância das eleições no impacto dos preços das ações de várias empresas.

"As eleições, por si só, produzem riscos econômicos elevados para 'pessoas reais' que buscam se proteger contra esses riscos através de contratos de eventos adequados para acomodar e refletir esses riscos", afirmou Roth.

À medida que a disputa legal com a Kalshi continua, a CFTC também está buscando uma repressão mais ampla nas apostas baseadas em eventos. No início de 2021, a comissão propôs uma emenda que proibiria explicitamente contratos sobre resultados eleitorais, premiações, esportes e outros eventos.

O presidente da CFTC, Rostin Behnam, explicando o aumento dos contratos de eventos oferecidos por exchanges registradas na CFTC, indicou que tais ações ultrapassariam o mandato legislativo e a expertise da agência.

Em luz da decisão do tribunal, a Kalshi agora tem a oportunidade de expandir seu negócio ao oferecer contratos de mercado eleitoral, potencialmente atraindo mais usuários e receita. No entanto, as intenções da CFTC de regulamentar ainda mais as apostas baseadas em eventos, incluindo mercados eleitorais, poderiam representar desafios para as operações futuras do negócio da Kalshi.

Leia também: