- Tribunal de Apelação anula condenação de indivíduo acusado de má conduta sexual

O Tribunal Superior Alemão, localizado em Karlsruhe, revogou parcialmente uma sentença contra um homem de 44 anos condenado por abuso sexual grave contra sua filha. O Tribunal Regional de Kiel havia condenado anteriormente o réu, residente no distrito de Segeberg, a 3 anos e 10 meses de prisão no início de junho. De acordo com a sentença, o homem teria agredido sexualmente sua filha em várias ocasiões entre 2019 e 2022, com uma delas sendo particularmente grave. Além disso, duas amigas da menina de 11 anos também teriam sido vítimas do comportamento inapropriado do homem em algumas ocasiões.

O Tribunal Superior, em resposta ao recurso do Ministério Público, reconheceu alguns equívocos legais a favor do réu na sentença inicial. Consequentemente, o BGH determinou um novo julgamento no Tribunal de Kiel. No entanto, eles rejeitaram o recurso do réu.

Sentença Pedida pelo Ministério Público

Em junho, a câmara juvenil do tribunal regional validou 8 das 22 acusações. Eles absolveram o homem em 14 instâncias, citando provas insuficientes com base nos depoimentos das meninas. O juiz também mencionou que a filha pode ter sido vítima de abuso sexual desde 2017, quando tinha apenas 6 anos. Atualmente, a menina de 11 anos está em acolhimento, supostamente contra a sua vontade.

A sentença da câmara ficou significativamente abaixo da sentença exigida pelo Ministério Público. O promotor havia exigido 6 anos e meio de prisão, considerando 12 das 22 acusações comprovadas. A acusação particular também solicitou uma pena de prisão de vários anos para o réu. De acordo com o juiz-presidente, a sentença reduzida foi atribuída à avaliação mais severa da câmara das penas individuais para cada ato.

O tribunal considerou os depoimentos das meninas como confiáveis, apesar de a filha ter retirado suas declarações - supostamente devido à pressão familiar e à prisão do pai. A menina só revelou as acusações depois que uma das duas amigas de sua mãe lhe contou sobre o abuso do homem. A mulher então entrou em contato com as autoridades.

O Tribunal Superior, reconhecendo a importância da justiça, discordou fortemente da sentença branda aplicada pelo Tribunal Regional de Kiel. Eles acreditavam que a sentença inicial não refletia adequadamente a gravidade dos crimes cometidos.

Apesar do recurso do réu, o tribunal manteve o fato de que a filha e suas amigas foram submetidas a formas graves de abuso sexual, o que justificava uma punição mais severa.

