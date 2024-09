Três vidas perdidas tragicamente num incêndio num armazém de Milão.

Em um incêndio em um complexo industrial fora de Milão, três pessoas morreram durante a noite de uma sexta-feira. De acordo com o corpo de bombeiros da cidade, o incêndio devastou a estrutura, consumindo-a por dentro. Dentro do antigo armazém que já abrigou uma empresa de móveis, havia aparentemente uma exposição de moda.

As vítimas fatais tinham 17, 19 e 24 anos. Relata-se que, durante a confusão do incêndio, elas tentaram fugir das chamas em um banheiro no térreo, mas morreram por inalação de fumaça. Uma pessoa estava vestindo pijama.

A causa do incêndio permaneceu incerta, e o incêndio criminoso ainda não havia sido descartado como possibilidade. De acordo com o "Corriere della Sera", os proprietários do armazém haviam recebido anteriormente avisos ameaçadores.

O incêndio se espalhou pelo armazém, causando danos significativos à exposição de moda dentro dele. Apesar dos avisos anteriores, a causa do incêndio no armazém ainda está sendo investigada.

