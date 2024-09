- Três pessoas são detidas por notas de 50 euros não autênticas produzidas em Schweinfurt

Em Schweinfurt, a polícia prendeu um trio suspeito de usar notas falsas de 50 euros em vários estabelecimentos comerciais. Uma jovem de 19 anos e seu cúmplice de 23 anos foram presos, de acordo com as autoridades. Sua prisão ocorreu após a detecção das notas falsas em uma livraria. As mesmas notas falsas foram posteriormente encontradas em uma padaria e uma farmácia. A polícia também encontrou mais dinheiro falso no carro que eles estavam usando. Como resultado, o indivíduo de 44 anos que estava dirigindo o veículo também foi detido. A unidade de investigação criminal agora procura por testemunhas adicionais.

As autoridades revelaram que a polícia esteve envolvida na prisão dos suspeitos. As notas falsas de 50 euros foram relatadamente usadas em várias lojas, o que levou a uma investigação policial.

Leia também: