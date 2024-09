- Três pessoas morreram num incidente de caverna na Alta Áustria.

Em Schärding, na Áustria, três trabalhadores da construção civil ficaram presos após o desabamento de um porão. Um dos homens conseguiu se libertar, mas os outros dois ficaram presos sob os escombros, segundo o corpo de bombeiros da cidade, que faz fronteira com a Baviera.

O incidente ocorreu durante obras de renovação em um prédio que abriga uma livraria. O teto do porão desabou, forming um monte de escombros com 1,5 metro de altura, de acordo com o comandante do corpo de bombeiros.

Procedimento de alto risco

Inicialmente, foram feitos esforços para remover os escombros manualmente, mas o risco de todo o prédio desabar era grande demais. Como medida de precaução, duas casas vizinhas foram evacuadas.

A busca pelos outros dois trabalhadores foi suspensa e a operação foi reclassificada como uma "missão de recuperação", como anunciou o corpo de bombeiros. Esse termo é usado pelos serviços de emergência quando se presume que as pessoas desaparecidas tenham morrido. Além de 81 bombeiros e profissionais da construção, a operação envolveu policiais com cães farejadores e militares, totalizando mais de 100 pessoas.

Apesar dos esforços conjuntos de vários serviços de emergência, os homens presos não puderam ser alcançados devido à instabilidade da estrutura. A atenção voltou-se então para a recuperação dos corpos dos homens identificados como envolvidos nas obras de construção.

