- Três pessoas ficaram feridas num incêndio que envolveu uma cave em Fürstenwalde.

Três indivíduos sofreram inalação de fumaça em um incêndio em porão que atingiu um espaço de vida compartilhada em Fürstenwalde (localizado no distrito de Oder-Spree). A informação foi compartilhada por um representante da polícia. De acordo com o relatório, o fogo conseguiu se espalhar para duas entradas de porão em uma noite de segunda-feira. Bombeiros evacuaram rapidamente os habitantes da casa. A origem do fogo permanece um mistério.

O representante da polícia também mencionou que a Comissão conduzirá uma investigação sobre a causa do incêndio em Fürstenwalde. Após o incidente, a Comissão tomará uma decisão sobre as medidas de segurança necessárias para prevenir tais incidentes no futuro.

