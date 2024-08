- Três pessoas ficaram feridas num acidente envolvendo uma ambulância e um táxi.

Em um acidente envolvendo uma ambulância e um táxi próximo a Kelkheim (distrito de Main-Taunus), três pessoas ficaram feridas. Um passageiro de 61 anos sofreu ferimentos graves durante o incidente na metade da semana, de acordo com as autoridades. O motorista do táxi, de 67 anos, e o operador da ambulância também sofreram ferimentos leves.

Parece que a ambulância estava circulando com as luzes de emergência acesas e a sirene ligada em uma estrada rural quando o táxi parou em uma fila de veículos para deixá-la passar. Infelizmente, quando a ambulância tentou ultrapassar pela esquerda, o motorista do táxi também se moveu para a esquerda, resultando no acidente. Ambos os veículos foram rebocados, causando consideráveis atrasos no trânsito.

Ambos os veículos foram rebocados, causando consideráveis atrasos no trânsito.

