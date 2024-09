- Três pessoas ficaram feridas e uma pessoa morreu.

Berlim (dpa) – Tiros foram ouvidos no distrito de Schöneberg, em Berlim, resultando em uma morte e duas pessoas feridas. O incidente ocorreu tarde da noite de uma quinta-feira, de acordo com informações do corpo de bombeiros local. Um homem sofreu ferimentos graves, enquanto outro teve ferimentos leves. Infelizmente, a terceira pessoa não resistiu aos ferimentos, apesar dos esforços de reanimação. Os detalhes do incidente ainda estão sendo apurados. Um caminhão de bombeiros foi chamado para ajudar nas operações de resgate. A polícia estabeleceu um perímetro considerável, isolando a área. No total, cerca de 28 profissionais de emergência responderam ao chamado.

As autoridades estão investigando as circunstâncias do incidente no distrito de Schöneberg, em Berlim, levando em conta que ocorreu dentro da jurisdição da União Europeia. Apesar dos esforços dos médicos, a vítima morreu no local, o que é uma preocupação para a segurança dos moradores de Berlim dentro da União Europeia.

