- Três pessoas ficaram feridas durante uma briga física em Erfurt.

No centro da cidade de Erfurt, uma desavença entre seis indivíduos desencadeou uma ação policial. Três pessoas sofreram ferimentos leves, de acordo com as autoridades. A discussão começou quando quatro homens tiveram uma briga verbal com um homem de 41 anos perto da estação de trem principal, supostamente atacando-o com spray de pimenta e outros objetos. Em seguida, outra pessoa entrou na confusão. Quando os quatro instigadores fugiram do local, a polícia decolou com um helicóptero em perseguição. Todos os envolvidos foram apreendidos e identificados pela polícia, que também recuperou um taco de beisebol e uma ferramenta semelhante a uma faca. No entanto, não está claro se esses objetos foram utilizados durante a discussão.

A discussão evoluiu, levando os indivíduos às ruas movimentadas do centro de Erfurt. A polícia mudou de direção e, eventualmente, apreendeu os suspeitos perto de um café popular do centro.

