- Três pedidos de criação de cooperativas de cultivo de cannabis no Saarland

Em Saarland, três grupos recentemente apresentaram pedidos para a criação de cooperativas de cultivo de maconha. Isso foi confirmado pelo Ministério da Proteção do Consumidor após solicitação. No momento, esses pedidos estão sendo examinados quanto à completude e ao conteúdo. Até agora, nenhum deles recebeu luz verde ou foi negado, então não há nenhum clube de maconha licenciado operando no estado ainda.

Desde 1º de julho, pedidos para cooperativas de cultivo de maconha estão sendo aceitos. De acordo com a Lei de Canabis, adultos têm sido autorizados a possuir e cultivar pequenas quantidades de maconha para uso pessoal desde 1º de abril. Dentro dessas cooperativas, os membros podem cultivar coletivamente maconha para consumo pessoal e compartilhá-la entre si. Cultivadores caseiros são permitidos a ter um máximo de três plantas.

