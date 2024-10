Três mortos em explosão no Paquistão

Em Karachi, no Paquistão, ao menos três indivíduos perderam a vida em uma explosão significativa próxima ao aeroporto, de acordo com declarações oficiais. Entre as vítimas fatais, supostamente estavam dois cidadãos chineses, confirmados por um porta-voz da polícia, que também classificou o incidente como uma explosão de autoflagelação ocorrida na manhã de uma segunda-feira. Segundo ele, um veículo carregado com explosivos colidiu com um carro que transportava trabalhadores chineses.

Outros 17 indivíduos foram relatados como feridos no incidente. Meios de comunicação locais forneceram contas contrastantes sobre os detalhes da explosão.

A organização separatista, o Exército de Libertação de Baluchistão (BLA), assumiu a responsabilidade pelo possível ataque. O primeiro-ministro Shehbaz Sharif condenou o ato através da plataforma digital X.

No Paquistão, houve um aumento nos ataques de grupos militantes em períodos recentes. Os registros históricos mostram um padrão de ataques repetidos contra trabalhadores chineses por separatistas na província rica em recursos do sudoeste de Baluchistão, que temem a exploração da China na região. Karachi, localizada no sul, já experimentou ataques do BLA no passado.

