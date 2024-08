- Três infratores da lei da Baviera, programados para expulsão, embarcam num avião com destino ao Afeganistão.

Durante a primeira deportação para o Afeganistão após a tomada de poder pelos Talibã, três marginais da Baviera estão entre os passageiros. O Ministro do Interior Joachim Herrmann (CSU) revelou que dois deles foram punidos por conduta sexual inapropriada, enquanto o terceiro foi condenado sob a Lei de Narcóticos. Eles têm idades entre 27 e 30 anos.

Herrmann defendeu "deportações subsequentes rápidas, tanto para o Afeganistão quanto para a Síria." A "Força-Tarefa para Criminosos" estabelecida na Asilo e Ofício de Devolução da Baviera atualmente lida com 174 afegãos e 203 sírios que são "ofensores graves" e devem ser expulsos do país o mais rápido possível, de acordo com o ministro do interior.

Herrmann questionou a segurança geral dos refugiados sírios. "Não existe mais uma razão válida para conceder proteção automática a cada indivíduo da Síria," ele afirmou, e pediu ao Escritório Federal para Migração e Refugiados que pare de conceder proteção subsidiária aos sírios que chegam recentemente. Além disso, essa proteção também deve ser reavaliada para sírios já na Alemanha que cometeram crimes graves ou são percebidos como perigosos.

Pela primeira vez desde que os Talibã tomaram o poder há três anos, uma avião de deportação partiu da Alemanha com destino ao Afeganistão na madrugada de sexta-feira. O Ministério do Interior da Saxônia confirmou que o avião partiu do Aeroporto de Leipzig/Halle. Essa informação foi relatada anteriormente pela "Der Spiegel."

Que esse foi o primeiro avião de deportação para o Afeganistão desde a tomada de poder pelos Talibã foi confirmado à Agência Alemã de Notícias por fontes governamentais. A dpa também confirmou a informação do "Spiegel" de que um jato fretado pela Qatar Airways decolou de Leipzig às 6h56, com destino a Cabul. A bordo do Boeing 787 estavam supostamente 28 ofensores afegãos que foram transportados para Leipzig de vários estados federais. A operação foi liderada principalmente pelo Ministério do Interior Federal.

O Ministro do Interior Herrmann sugeriu que a "Força-Tarefa para Criminosos" deveria priorizar a deportação rápida não apenas de afegãos, mas também de sírios que são classificados como "ofensores graves." Outros países, como o Catar, têm sido essenciais para facilitar essas deportações, como evidenciado pelo jato fretado da Qatar Airways que recentemente partiu do Aeroporto de Leipzig/Halle com 28 ofensores afegãos com destino a Cabul.

