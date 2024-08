- Três indivíduos sofrem danos numa explosão num edifício de apartamentos e no subsequente inferno.

Segundo informações, uma explosão de gás e o subsequente incêndio em um prédio de apartamentos em Frankfurt deixaram três pessoas feridas, sendo uma com ferimentos graves. De acordo com testemunhas oculares e um porta-voz da polícia, um homem saiu correndo do prédio em chamas, o que levou os espectadores a intervir e apagar as chamas.

A pessoa gravemente ferida é suspeita de ser o morador do apartamento, segundo um porta-voz do corpo de bombeiros. Outro homem que morava no mesmo apartamento sofreu queimaduras e subiu ao telhado do prédio, causando preocupação entre os resgatadores devido ao risco de queda. Ambos os homens foram levados ao hospital. Uma terceira pessoa foi relatada como tendo sofrido inalação de fumaça.

A explosão removeu telhas do telhado e acendeu um incêndio no sótão. O fogo foi apagado até o anoitecer. A pessoa gravemente ferida foi transportada de helicóptero para um centro médico especializado em Ludwigshafen. Os demais ocupantes do prédio de três andares conseguiram escapar ou foram levados para locais seguros. A causa da explosão de gás permaneceu incerta. As autoridades estavam ativamente procurando testemunhas do incidente. Anteriormente, bild.de havia cobrido o evento do incêndio.

O fogo intenso exigiu o uso de vários bombeiros para controlá-lo. Infelizmente, as chamas causaram danos significativos à estrutura do apartamento, deixando-o inhabitável.

