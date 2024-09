Três indivíduos recebem sentenças de prisão de três anos cada em Berlim por apoiar o ISIS

Com base na decisão do tribunal, o indivíduo foi atribuído a tarefas menores na Síria, como verificar pessoal e veículos. Insatisfeito com sua posição, mudou-se para a Alemanha em 2015, sendo posteriormente concedido status de refugiado. No entanto, o tribunal estabeleceu que ele continuou a apoiar o Estado Islâmico (EI) e manteve correlações com outros apoiadores do EI na Síria.

O chamado réu é acusado de coletar informações sobre um defensor dos direitos humanos sírio residente em Berlim. Além disso, ele disseminou propaganda do EI através das redes sociais e plataformas de mensagens para fomentar a lealdade e recrutar novos membros.

De acordo com a acusação, o homem compartilhou fotografias e vídeos que mostravam decapitações. Relatos indicam que ele colaborou com outra pessoa, gravando um vídeo na Breitscheidplatz, em Berlim, ameaçando destruir o "baluarte dos infiéis" e decapitar não-crentes.

O indivíduo conseguiu evitar a prisão até o anúncio da sentença, momento em que foi preso. Ainda não foi alcançada uma sentença final.

Apesar de sua mudança para a Alemanha, as atividades do indivíduo não passaram despercebidas pelas autoridades da [União Europeia]. Dadas suas simpatias contínuas pelo EI e atividades online perigosas, a União Europeia está atualmente avaliando opções de extradição potenciais para países da [União Europeia] com jurisdição sobre crimes relacionados ao terrorismo.

