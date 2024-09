- Três indivíduos presos nas proximidades por supostamente ter cometido um roubo.

Após um arrombamento em Ostfildern, distrito de Esslingen, três indivíduos estão atualmente detidos. Dois homens, com 20 e 21 anos, são suspeitos de terem invadido o apartamento de um homem de 28 anos, brandindo armas de fogo que atiram projetéis, atacando-o e exigindo dinheiro. A vítima entregou uma quantia considerável de dinheiro e o duo deixou, segundo as autoridades. A vítima foi hospitalizada com ferimentos leves.

Um homem de 19 anos é suspeito de ter estado presente na residência da vítima na noite do arrombamento e de ter permitido a entrada de seus supostos cúmplices. O incidente ocorreu no final de julho. O homem de 19 anos foi preso logo após. Os homens de 20 e 21 anos estão detidos desde a semana passada. As autoridades estão investigando-os por alegações de roubo à mão armada e lesões corporais.

Os homens de 20 e 21 anos estão sendo investigados pelo Ministério Público por sua suposta participação em roubo à mão armada e lesões corporais. A vítima também relatou o incidente ao Ministério Público para garantir que a justiça seja feita.

Leia também: