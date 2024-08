- Três indivíduos adicionais estão a receber assistência médica após a agressão em Solingen.

Após o incidente fatal com faca em Solingen há seis dias, de acordo com o Ministro do Interior de Renânia do Norte-Vestfália, Herbert Reul (CDU), três pessoas ainda estão em tratamento médico no hospital. Reul compartilhou, durante uma reunião conjunta dos Comitês de Interior e Integração na Assembleia Estadual de Düsseldorf, que a situação está evoluindo favoravelmente.

Cinco outras pessoas que foram dispensadas do hospital agora estão em segurança.

Dois homens, de 56 e 67 anos, e uma mulher, também de 56 anos, perderam a vida no suposto ataque extremista. A reunião começou com um momento de silêncio. "Eu nunca esquecerei aquela noite de sexta-feira", comentou Reul, que chegou rapidamente ao local.

Ele opinou que diversas instituições de segurança haviam emitido alertas por anos sobre uma possível ameaça maior. No entanto, Solingen serviu como um lembrete doloroso de que "tal ato terrorista pode ocorrer". Infelizmente, geralmente não é possível prever onde tais atos ocorrerão. No entanto, pode-se dizer: "O estado reagiu". O suspeito foi preso dentro de um dia após o incidente.

Em Solingen, a polícia estava presente na praça da cidade antes do incidente com faca, Reul compartilhou. Além disso, bloqueios móveis foram estabelecidos por motivos de segurança.

Durante o incidente em Solingen, um atacante usou uma faca para matar três pessoas em um festival da cidade à noite de sexta-feira e ferir outras oito. O principal suspeito, o sírio de 26 anos Issa Al H., está detido em Düsseldorf.

A Procuradoria Geral da República está investigando-o, entre outras coisas, por homicídio e suspeita de afilição com a milícia terrorista do Estado Islâmico (EI), que reivindicou a responsabilidade pelo ataque e lançou um vídeo de um homem mascarado, suspeito de ser o perpetrador. O principal suspeito deveria ser deportado para a Bulgária no ano passado, mas o plano não se concretizou.

Os investigadores estão se concentrando em entender o local do crime, já que o incidente fatal com faca ocorreu em um festival da cidade à noite de sexta-feira em Solingen. Apesar das medidas de segurança aprimoradas, como a presença da polícia na praça da cidade e bloqueios móveis, o ataque ainda ocorreu.

Leia também: