- Três formulações específicas de enxaguante bucal não são suficientes durante a avaliação, incluindo ofertas mesmo de marcas reconhecidas.

Seria ótimo, mas enxaguar a boca com enxaguante bucal não é igual a escovar os dentes. Ou até mesmo a consultas regulares no dentista. No entanto, os enxaguantes bucais podem contribuir positivamente para a higiene oral, como descoberto pela Öko-Test em uma avaliação de 27 enxaguantes bucais com flúor de farmácias, supermercados e lojas de descontos, incluindo 6 itens orgânicos. Os preços variam de 0,83 a 8,24 euros por 500 mililitros.

Os testadores recomendam mais da metade desses, incluindo todos os itens orgânicos. O flúor nos enxaguantes bucais promove a saúde dental, fortalecendo o esmalte dos dentes, restaurando a superfície dos dentes e aumentando a resistência contra ácidos e germes. Os fabricantes cumprem com os limites recomendados de flúor estabelecidos pelo Instituto Federal de Avaliação de Riscos.

Os enxaguantes bucais são superiores na eliminação da placa em comparação com a escovação mecânica e o uso de fio dental. A placa é uma mistura de saliva, bactérias e partículas de comida, principalmente responsável pela cárie, inflamação da gengiva e periodontite. Pesquisas confirmam que agentes antibacterianos como cloreto de cetilpiridinio e óleos essenciais como mentol, timol e eucaliptol aceleram a remoção da placa. Isso também se aplica aos compostos de zinco e estanho frequentemente encontrados em enxaguantes bucais.

No entanto, nem todos os ingredientes nos enxaguantes bucais testados receberam uma aprovação. A Öko-Test examinou os aditivos prejudiciais ao lado dos benefícios anunciados. Alguns produtos, como o Listerine Cool Mint Mild, Lacalut Aktiv e Parodontax Repair, receberam uma baixa pontuação geral por esse motivo.

Os enxaguantes bucais Listerine e Parodontax incorporam ingredientes como o surfatante agressivo lauril sulfato de sódio, que pode irritar as membranas mucosas sensíveis. O Lacalut contém clorhexidina, causando manchas, queimadura na boca e aumento da formação de tártaro. No entanto, esses efeitos colaterais são temporários. Além disso, esses três produtos incorporam PEG/derivados de PEG, que podem aumentar a permeabilidade das membranas mucosas para substâncias estrangeiras.

Além desses, mais da metade dos produtos avaliados recebeu um aceno para uso ocasional, incluindo todos os itens orgânicos. Opções acessíveis incluem, por exemplo, o digno enxaguante bucal antibacteriano Dentabella da Norma (0,83 euros) e o enxaguante bucal anti-bacteriano Dontodent da DM (0,83 euros).

