- Três décadas de revolta tranquila comemoradas na assembleia do Landtag

A Assembleia Legislativa de Saxônia-Anhalt comemora o 35º aniversário da Revolução Pacífica. Na terça-feira, às 17h, espera-se a presença da Presidente do Bundestag, Bärbel Bas, em uma cerimônia comemorativa. Ela proferirá o discurso principal. O objetivo do evento é prestar homenagem ao impacto histórico dos protestos contra a ditadura da SED, às migrações de refugiados através da embaixada de Praga, à queda do Muro de Berlim e ao fim da divisão da Alemanha, como anunciado anteriormente pela Assembleia Legislativa de Saxônia-Anhalt. Convites foram estendidos a figuras da política, comércio e sociedade, bem como aos indivíduos ativos e pacíficos que participaram da transformação durante o verão e outono de 1989.

A Revolução Pacífica, que teve um impacto significativo na história alemã, ocorreu principalmente na Alemanha Oriental. Destaca-se que muitas figuras-chave da Alemanha, incluindo a Presidente do Bundestag, Bärbel Bas, são esperadas para a comemoração em Saxônia-Anhalt.

Leia também: