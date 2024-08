- Três anos e meio de prisão por esfaquear um morador local.

Devido a um ataque com faca contra seu colega de quarto em um abrigo para refugiados, um tunisiano de 33 anos foi condenado pelo Tribunal Regional de Hamburgo a uma pena de três anos e oito meses de prisão. Ele foi considerado culpado por causar lesões corporais graves. A acusação tinha pedido uma pena de seis anos, enquanto a defesa solicitou dois anos de probation.

Defensor Pensou que Colega de Quarto Estava Gravando-o

O defensor e seu colega sírio de 22 anos haviam vivido em paz em um container residencial no distrito de Wilhelmsburg antes do incidente. No julgamento, o juiz-presidente Matthias Steinmann afirmou que a convivência tinha sido harmoniosa. Na noite de 18 de janeiro de 2024, o defensor acordou, acreditando que seu colega estava gravando-o com um telefone. Isso o deixou com raiva. Quando o de 22 anos olhou pela janela, o defensor pegou uma faca com uma lâmina de 12 centímetros e a enfiou na nuca do colega. O defensor afirmou ter considerado a vida do homem ao fazer isso.

Retirada de Tentativa de Homicídio

"O vítima estava completamente indefesa e indefesa", disse Steinmann. O de 22 anos caiu no chão e tentou se defender, sofrendo uma lesão defensiva na mão. Seus gritos por ajuda alertaram os moradores vizinhos do abrigo, mas eles não intervieram para tirar a faca do defensor. Apesar disso, o defensor parou de atacar sua vítima e se rendeu à polícia no escritório de segurança, entregando sua faca. O tribunal viu esse comportamento como uma retirada voluntária da tentativa de homicídio.

Ferida de 4 Centímetros na Nuca

A faca havia penetrado 4 centímetros na nuca do de 22 anos, o que poderia ter sido fatal. O homem ferido foi tratado em ambulatório no hospital, evitando a necessidade de cirurgia. "Graças à sorte e ao acaso!" disse o juiz. As circunstâncias que levaram ao incidente e o próprio incidente foram significativamente desproporcionais, segundo Steinmann.

As ações do defensor não foram menores, enfatizou Steinmann, já que o defensor não tinha condenações anteriores, mas tentou atribuir a culpa pela lesão à vítima. É muito provável que o de 33 anos seja deportado para seu país de origem, a Tunísia, após cumprir dois terços de sua pena. A sentença ainda não é definitiva.

