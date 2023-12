Treinar o Príncipe Harry e fazer história no Tour: A ascensão meteórica de Brendan Lawlor, o golfista n.º 1 do mundo com uma deficiência

Em outubro de 2020, o irlandês disse à CNN Sport que esperava "manter a bola a rolar" para a próxima geração de golfistas com deficiência.

Atualmente nº 1 no Ranking Mundial de Golfistas com Deficiência, Lawlor conduziu essa bola pelo fairway e pelo cume - e não parece que vá aterrar tão cedo.

Há três anos, ele estava a aclimatar-se à sua nova vida como atleta profissional. Desde então, o jogador de 25 anos tornou-se o primeiro golfista portador de deficiência a competir no European Tour, ganhou três eventos consecutivos até 2021 e subiu ao topo do ranking mundial de golfe para deficientes.

Nas últimas semanas, ajudou o Príncipe Harry a melhorar o seu swing e foi cabeça de cartaz de um novo Tour histórico para o golfe para deficientes - mas talvez o momento mais apreciado de Lawlor tenha ocorrido nos testes finais para a equipa do Campeonato Europeu de golfe para deficientes do seu país.

"É uma loucura - no ano passado, na Irlanda, não tínhamos golfistas com deficiência e este ano tivemos uma prova final com sete jogadores - todos com menos de três-handicap, o que é fantástico", disse Lawlor à CNN.

"Todos dizem: 'começámos isto porque... vimos-te a jogar no The Belfry (na estreia de Lawlor no European Tour), vemos-te a fazer isto'", acrescentou. "É uma sensação de bem-estar no estômago quando as pessoas tentam algo porque estamos a criar o caminho para elas.

"Não me importo com as classificações - só quero sair e ganhar o maior número de eventos possível e mudar a vida do maior número de pessoas possível."

Um novo amanhecer

A partir da sua cidade natal, Dundalk, a norte de Dublin, Lawlor estava a conversar antes do início do primeiro Tour de Golfe para Deficientes (G4D) no British Masters.

Quatro vezes anfitrião da Ryder Cup, em Warwickshire, Inglaterra, o The Belfry proporcionou um cenário icónico para o lançamento do Tour, que será disputado pelos 10 golfistas portadores de deficiência mais bem classificados do mundo em sete eventos em seis países.

Enquanto os eventos para pessoas com deficiência eram engolidos pelos eventos do European Tour, o novo G4D Tour decorrerá em associação com o European Tour e nos dois dias imediatamente anteriores a este. Com cada torneio a ser objeto de um documentário completo transmitido pela Sky Sports, o golfe para deficientes está a ter mais exposição do que nunca.

O n.º 2 do mundo, Kipp Popert, foi o vencedor do primeiro evento, com Lawlor a terminar a quatro pancadas do inglês, em quarto lugar.

"Se conseguirmos continuar a enviar esta mensagem, se conseguirmos ter impacto na vida de 10 pessoas, isso será enorme", disse Lawlor, que já sonha com a expansão do Tour para 50 jogadores. "Isto vai ter um efeito de arrastamento para o golfe para deficientes."

"O golfe é para todos"

A recente saída de Lawlor em Belfry marcou um regresso ao campo em que fez manchetes em 2020, quando competiu ao lado dos grandes vencedores Danny Willett e Martin Kaymer - bem como do antigo número 1 do mundo Lee Westwood - no ISPS Handa UK Championship - a primeira vez que um golfista com deficiência jogou num evento profissional do European Tour.

Nascido com o síndroma de Ellis-van Creveld, uma doença genética rara caracterizada pelo nanismo dos membros curtos, Lawlor não tem articulações na parte superior dos dedos. Embora se congratule com o facto de ser um dos principais jogadores de golfe para deficientes e com as oportunidades que isso lhe proporciona, o irlandês faz questão de que ele próprio e os outros jogadores não sejam definidos pelas suas deficiências.

"Estamos a ter estas enormes oportunidades porque fazemos coisas anormais - não devíamos ser capazes de fazer o que podemos fazer com um taco de golfe ou uma bola de golfe", afirmou.

"Portanto, estamos a ter estas oportunidades porque somos atletas com deficiência, mas não gosto quando as pessoas nos categorizam e nos colocam numa categoria de deficientes, porque o golfe é para todos - joga-se a qualquer nível".

"É isso que é bonito no nosso jogo", acrescentou. "Sim, jogamos golfe para deficientes numa digressão para deficientes, mas se formos suficientemente bons para jogar na digressão europeia com golfistas sem deficiência, temos essa oportunidade."

Na direção certa

Lawlor tornou-se profissional em setembro de 2019 e assinou contrato com a Modest! Golf Management, uma empresa fundada pelo também irlandês e cantor e compositor Niall Horan. Defensor do golfe para deficientes, a antiga estrela dos One Direction é agora um amigo próximo.

"Ele mudou realmente a minha vida - desde que assinei contrato, conseguiu-me alguns contratos de patrocínio incríveis e abraçou verdadeiramente o golfe para deficientes", afirmou Lawlor. "É um tipo genuinamente simpático e faria tudo para o ajudar."

E como se uma carreira musical de enorme sucesso não fosse suficiente, Horan é também um golfista impressionante, jogando atualmente com um handicap de oito.

Príncipe do golfe

Horan não é a única cara famosa que pegou num taco com Lawlor. Em abril, o irlandês deu dicas de swing ao Duque de Sussex, o Príncipe Harry, em Haia, na Holanda.

Lawlor estava a promover a quinta edição dos Jogos Invictus, um evento internacional para militares feridos e veteranos, sendo o Príncipe Harry um Patrono da Fundação dos Jogos.

Utilizando uma sala de simuladores de golfe, Lawlor passou o dia a dar lições a veteranos de todo o mundo que partilharam as suas histórias de várias batalhas, tanto físicas como mentais.

"Estes rapazes estavam a experimentar o golfe pela primeira vez e a ter contacto com a bola", disse Lawlor. "Só é preciso uma pessoa para se envolver e começar o jogo, e isso pode levar mais pessoas a participar. "E como foi o balanço do Duque de Sussex? Nada mau, diz Lawlor.

"Ele agarrou no taco e eu só fiz um ou dois ajustes e ele bateu muito bem", acrescentou Lawlor. "Ele era um cara muito legal."

