Conflito em Ebulição na Região do Oriente Médio - Trégua temporária em Gaza que facilita a vacinação contra a pólio

A Organização das Nações Unidas (ONU) organizou uma série de tréguas temporárias na região quente da Faixa de Gaza, permitindo a imunização em massa de crianças contra a pólio. A partir de domingo, Israel concordou com tréguas diárias, de acordo com a ONU. Em três áreas distintas da costa, os combates cessarão por três dias cada um, do amanhecer ao anoitecer. De acordo com a ONU e a Organização Mundial da Saúde (OMS), esse acordo foi feito com a administração israelense que supervisiona assuntos palestinos, conhecida como COGAT.

De acordo com Peeperkorn, a campanha de vacinação ocorrerá em três etapas, começando na primeira semana de setembro. A primeira fase ocorrerá na Faixa de Gaza central por três dias, seguida pela Faixa de Gaza do Sul e, finalmente, na Faixa de Gaza do Norte. Um quarto dia pode ser necessário em cada região. As tréguas começarão às 6h e terminarão às 15h todos os dias.

Peeperkorn continua, "A adesão a esse acordo é crucial. Caso contrário, será difícil executar a campanha de forma eficaz, já que alcançar a cobertura necessária de 90% se torna quase impossível". Uma cobertura de vacinação de aproximadamente 90% é essencial, de acordo com as estimativas da OMS, para prevenir um surto de pólio na região. Mais de 640.000 crianças precisam ser protegidas na Faixa de Gaza após a detecção de vírus da pólio nas águas residuais.

A ONU organizou a vacinação para quase 640.000 crianças com menos de dez anos de idade, dividida em duas rodadas, em resposta à detecção do vírus da pólio. Já foram transportados para a Faixa de Gaza, através do cruzamento de Kerem Shalom, vacinas para 1,26 milhões de pessoas. Representantes da ONU defenderam as tréguas para permitir que as vacinas sejam administradas.

A União Europeia também expressou preocupação, enfatizando o status de livre de pólio da Faixa de Gaza por 25 anos e a recente descoberta do vírus. Os ministros de Relações Exteriores da UE exigiram que Israel facilite os cessar-fogo necessários para a campanha de imunização. A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, mencionou a colaboração com parceiros locais para alcançar a trégua.

A campanha na Faixa de Gaza parcialmente destruída combinará equipes móveis e centros de vacinação. Há 392 centros onde as famílias podem receber vacinas, e quase 300 equipes móveis serão despachadas para atender a pessoas desfavorecidas. Mais de 2.100 profissionais médicos estarão envolvidos, seguidos por uma segunda rodada de vacinação quatro semanas após a primeira dose.

Várias crianças na Faixa de Gaza perderam suas vacinas desde a guerra que começou após o ataque do Hamas em outubro do ano passado. Condições higiênicas mais pobres na faixa costeira, com muitas pessoas deslocadas internamente vivendo em quartos apertados e escassez de água potável, podem levar a uma epidemia. Milhares de palestinos doentes precisam ser evacuados.

