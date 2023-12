Travis Scott está a cooperar com a polícia de Nova Iorque depois de ter sido acusado de agressão numa discoteca, diz o seu advogado

Não foi apresentada qualquer acusação relativamente ao incidente e Scott não foi apontado como suspeito.

A polícia respondeu a uma chamada no Nebula, um clube noturno no centro de Manhattan, por volta das 3h25 da manhã de quarta-feira, hora local, depois de dois homens terem tido uma disputa verbal, na qual um homem de 31 anos se enfureceu e esmurrou o outro, segundo um porta-voz da polícia de Nova Iorque.

O advogado de Scott, Mitchell Schuster, emitiu um comunicado em que afirma: "Embora se trate claramente de um mal-entendido que está a ser exagerado por clickbait e desinformação, estamos a trabalhar ativamente com o local do evento e com as forças da ordem para resolver e esclarecer tudo. Estamos confiantes de que o nosso cliente será ilibado de qualquer irregularidade".

Um porta-voz da Nebula, onde o incidente alegadamente ocorreu, disse que o incidente é exagerado.

"Isto é completamente desproporcionado", disse Ritchie Romero à CNN. "Foi uma noite óptima.

Dorian Harrington, o agente de talentos que contratou outro artista que estava no palco com Scott durante o seu concerto surpresa de DJ, disse: "Isto é um mal-entendido total, e o que vi no palco não reflecte o que li nas notícias".

"A música e a noite foram óptimas e toda a gente saiu pacificamente", disse Harrington.

Scott enfrenta atualmente vários processos judiciais relacionados com o incidente ocorrido no seu festival Astroworld, em Houston, em 2021, que causou a morte de 10 pessoas e dezenas de feridos. Scott negou responsabilidade legal.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com