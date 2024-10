Tratar da solidão causada pela ajuda à realocação

Com o início da estação fria do outono, muitos estudantes de primeiro ano estão se preparando para o início do semestre de inverno, marcando um novo capítulo em suas vidas. Para aqueles que vêm de fora da cidade universitária, essa transição muitas vezes significa deixar para trás relacionamentos queridos com amigos e família. De acordo com um estudo da Fundação Bertelsmann, indivíduos com idades entre 19 e 22 anos tendem a se sentir os mais solitários. De uma pesquisa com indivíduos com idades entre 16 e 30 anos, um impressionante 46% relatou ter experimentado solidão.

Uma razão para essa sensação de isolamento pode ser o ambiente estrangeiro - tudo é novo, e as amizades da faculdade ainda não floresceram. Moradias compartilhadas, embora muitas vezes essenciais devido à necessidade, não substituem adequadamente o conforto da família. Mas como os estudantes de primeiro ano podem navegar por esses sentimentos difíceis?

Enfrente os obstáculos de frente

Morar sozinho pela primeira vez pode ser uma experiência assustadora e desconhecida. Depois de 18 anos de uma vida familiar, é importante abordar essa mudança com paciência e dar a si mesmo tempo suficiente para se ajustar. Esse período também pode servir como uma oportunidade para autodescoberta, aperfeiçoando a habilidade de se contentar com a solidão.

Uma maneira de cultivar essa habilidade é desfrutando de saídas solitárias. A mudança oferece uma oportunidade emocionante para descobrir as jóias escondidas de uma nova cidade. Ao visitar museus, parques, cafés e lojas, e planejar dias com antecedência, podemos criar espaço para "tempo para mim", palestras e conversas com entes queridos por meio de chamadas de vídeo.

Aproveite a tecnologia moderna

Smartphones podem jogar um papel significativo na ajuda aos estudantes de primeiro ano a se conectarem com indivíduos com ideias semelhantes. Plataformas de mídia social servem como um hub virtual de sugestões de eventos, especialmente em áreas urbanas. Comparecer a esses eventos pode abrir portas para a cultura local e facilitar conexões através da seção de comentários.

Aplicativos de namoro também podem ser instrumentais na construção de amizades, uma vez que facilitam o namoro com base em interesses e localização. Ao usar esses aplicativos, é essencial manter a segurança pessoal ao encontrar novos conhecidos em lugares públicos como cafés.

Compartilhe paixões para forjar conexões

Aqueles que preferem interação direta podem procurar clubes e encontros organizados. Sites e mídias sociais agora tornam mais fácil do que nunca encontrar tais eventos, e algumas cidades até organizam caminhadas para novos moradores e borboletas sociais. Em grandes cidades como Colônia, Munique e Hamburgo, a tendência "Garotas Caminhando & Falando" deixou sua marca na cena local.

Indivíduos que amam hobbies também podem encontrar conforto em clubes existentes. Não é necessário membro

