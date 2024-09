- Transmissões únicas dedicadas a eventos de votação locais

Saxônia e Turíngia já emitiram seus votos, e o processo de formação do governo está começando. Os resultados futuros permanecem incerto. Várias transmissões especializadas estão programadas para ir ao ar na televisão alemã no dia 2 de setembro, onde serão abordadas as primeiras perguntas - e a política também contribuirá para a conversa.

"Especial ZDF: Saxônia e Turíngia ingovernáveis? Desafios na formação do governo após as eleições"

A Segunda Televisão Alemã apresentará um "Especial ZDF" às 19:25 com o título "Saxônia e Turíngia ingovernáveis? Desafios na formação do governo após as eleições". De acordo com o anúncio da corporação de radiodifusão, o processo de formação do governo deve ser complicado, e a moderadora Antje Pieper (55) guiará a discussão ao examinar os resultados das eleições em detalhe. Entre os oradores estarão especialistas e políticos, incluindo Ricarda Lang (30), presidente federal da Aliança 90/Os Verdes, Sahra Wagenknecht (55), presidente do Partido da Esquerda, e Tino Chrupalla (49), presidente da AfD.

"Foco: Confiança Esmagada"

Após o "Tagesschau", a Primeira transmitirá "Foco: Confiança Esmagada" às 20:15, apresentado por Gunnar Breske (44). Com a AfD como a força mais forte na Turíngia e o Partido da Esquerda como eleitor indeciso, o programa mergulhará nas origens da desilusão com os partidos políticos estabelecidos. Breske também será acompanhado por Wagenknecht e Chrupalla, entre outros. "Foco" também será transmitido na MDR.

"hart aber fair - Vitória para a AfD e o Partido da Esquerda: Como essas eleições impactarão o país?"

No "hart aber fair", que irá ao ar às 20:45 na Primeira, as eleições serão o tema principal. No episódio titled "Vitória para a AfD e o Partido da Esquerda: Como essas eleições moldarão o país?", essa pergunta será abordada. A lista atualizada de convidados do moderador Louis Klamroth (34) inclui o Ministro Federal da Saúde Karl Lauterbach (61) do SPD, Secretário-Geral do Partido da Esquerda Christian Leye (43), vice-presidente do grupo parlamentar da AfD Beatrix von Storch (53), e Thorsten Frei (51), primeiro gerente parlamentar do grupo parlamentar da CDU/CSU. Além disso, a economista e "sábia" Veronika Grimm (52), a autora Jana Hensel (48), o autor Markus Feldenkirchen (49) e o rapper e autor Hendrik Bolz (36) também estarão presentes.

"Fato é!"

Enquanto isso, a MDR transmitirá especiais "Fato é!" da Turíngia e Saxônia às 20:45. Andreas F. Rook, Andreas Menzel e Lars Senger conversarão com especialistas da jornalismo, política e ciência sobre as eleições. O público terá a oportunidade de participar da discussão.

