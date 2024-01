Transhumanismo: Conheça os ciborgues e biohackers que estão a redefinir a beleza

Hoje em dia, podemos alterar o nosso corpo de formas anteriormente inimagináveis, quer seja através da implantação de microchips, da colocação de próteses avançadas ou mesmo da conceção de sentidos completamente novos.

Os chamados transhumanistas - pessoas que procuram melhorar a sua biologia através do aperfeiçoamento dos seus corpos com tecnologia - acreditam que a nossa condição natural inibe a nossa experiência do mundo e que podemos transcender as nossas capacidades actuais através da ciência.

As ideias que são "tecnoprogressivas" para alguns são controversas para outros. Mas para o fotógrafo David Vintiner, são algo completamente diferente: belas.

"A beleza está nos produtos de engenharia", disse Vintiner, que passou anos a fotografar ciborgues e modificadores corporais da vida real para o seu próximo livro, "I Want to Believe - An Exploration of Transhumanism".

Feito em colaboração com o diretor artístico e crítico Gem Fletcher, o livro apresenta uma variedade de pessoas que se identificam, até certo ponto, como "transhumanas" - incluindo um homem com orelhas biónicas que sentem mudanças na pressão atmosférica, uma mulher que consegue "sentir" terramotos que ocorrem em todo o mundo e técnicos que desenvolveram órgãos feitos em laboratório.

Fletcher foi apresentado pela primeira vez à subcultura transhumanista através do London Futurist Group, uma organização que explora a forma como a tecnologia pode contrariar crises futuras. Depois de conhecer alguns dos seus membros, o diretor artístico de Londres abordou Vintiner com a ideia de os fotografar numa série de retratos.

"A nossa primeira sessão fotográfica foi com Andrew Vladimirov, um 'hacker cerebral' DIY", recordou Vintiner numa entrevista telefónica. "Cada vez que fotografávamos alguém novo, pedíamos referências e apresentações a outras pessoas importantes do movimento."

Embora o fotógrafo tenha admitido que as afirmações dos transumanistas podem parecer estranhas à primeira vista, depressa percebeu o apelo do auto-aperfeiçoamento tecnológico. "Se lhe fosse dada a oportunidade, como é que desenharia o seu próprio corpo e o que é que gostaria que ele dissesse sobre si?", perguntou.

Redefinir a experiência humana

James Young, um dos sujeitos de Vintiner, voltou-se para a biónica depois de ter perdido o braço e a perna num acidente em 2012. Young sempre se interessou pela biotecnologia e sentiu-se particularmente atraído pela estética da ficção científica. Visualizar como o seu corpo poderia ser "reconstruído", ou mesmo realizar tarefas melhoradas com a ajuda da tecnologia mais recente, tornou-se parte do seu processo de recuperação.

Mas, segundo o jovem de 29 anos, as opções que lhe foram apresentadas pelos médicos estavam longe de ser empolgantes - membros biónicos de aço de série com mangas de silicone da cor da pele.

"Ver o que estava disponível foi a parte mais perturbadora", disse Young numa entrevista em vídeo.

"O que o corpo humano pode constituir, em termos de ferramentas e tecnologia, é uma coisa tão pouco clara - se pensarmos no braço, é apenas uma peça sensorial de equipamento.

"Se houvesse alguém que quisesse cortar o braço e a perna, seria eu, porque estou entusiasmado com a tecnologia e com o que ela pode fazer".

A gigante japonesa dos jogos Konami trabalhou com a escultora de próteses Sophie de Oliveira Barata para conceber um conjunto de membros biónicos para Young. O resultado foi um braço e uma perna feitos de fibra de carbono cinzenta - uma estética parcialmente inspirada no jogo "Metal Gear Solid" da Konami, um dos jogos de vídeo favoritos do jovem de 22 anos.

Para além das funções esperadas, o braço robótico de Young tem uma porta USB, um ecrã que mostra o seu feed do Twitter e uma base retrátil que contém um drone controlado à distância. Os membros são controlados por sensores que convertem os impulsos nervosos da coluna vertebral de Young em movimentos físicos.

"As próteses avançadas permitiram a James mudar a perceção que as pessoas tinham da (sua) deficiência", disse Vintiner sobre Young, acrescentando: "Quando mostramos as fotografias pela primeira vez, as pessoas ficam chocadas e desconcertadas com as ideias nelas contidas. Mas se dissecarmos as ideias, apercebemo-nos de que são muito pragmáticas".

Young diz que foram precisos vários anos para que as pessoas apreciassem não só as funções dos membros biónicos avançados, mas também a sua estética. "Os membros biónicos e electrónicos eram considerados assustadores, apenas devido ao seu aspeto", afirma. "Coincidiam com a ideia de que 'a deficiência não é sexy'".

Também achava que havia um estigma em torno da biónica, porque os doentes recebiam frequentemente mangas da cor da pele para esconderem os membros artificiais.

"Visualmente, pensamos que este é o limite do corpo humano", disse Young, referindo-se ao braço biológico que lhe resta. "As oportunidades para os transhumanistas abrem-se porque um braço biónico não pode sentir dor ou pode ser substituído instantaneamente se tivermos dinheiro. Tem capacidades diferentes para resistir ao calor e não se queimar ao sol."

Enquanto Vintiner continuava a fotografar os retratos, sentiu que muitos dos seus preconceitos estavam a ser desafiados. O processo também levantou uma questão profunda: Se a tecnologia pode mudar o que é ser humano, pode também mudar o que significa ser belo?

"A maior parte do meu trabalho (original) centra-se nas pessoas - o seu comportamento, carácter, peculiaridades e histórias", afirmou. "Mas este projeto levou o conceito de beleza a outro nível."

O olho de quem vê

O impacto da ciência sobre a nossa compreensão da estética é, para Vintiner, um dos aspectos mais fascinantes do transhumanismo. O que ele descobriu, no entanto, foi que muitos no movimento ainda olham para os padrões de beleza existentes como um modelo para a perfeição "pós-humana".

Outro tema do livro de Fletcher e Vintiner é Sophia, um robot concebido pelos cientistas David Hanson e Ben Goertzel na Hanson Robotics. Sophia é um dos robôs humanóides mais avançados até à data.

Em declarações à CNN Style, em 2018, Hanson disse que a forma de Sophia iria ter repercussões em pessoas de todo o mundo e que o seu aspeto foi parcialmente inspirado em mulheres reais, incluindo a mulher de Hanson e Audrey Hepburn, bem como em estátuas da rainha egípcia Nefertiti.

Mas com os seus olhos cor de avelã, sobrancelhas perfeitamente arqueadas, pestanas compridas, maçãs do rosto definidas e lábios carnudos - a aparência de Sophia é, sem dúvida, o epítome de uma mulher caucasiana convencionalmente bela.

"Quando fotografei o Ben Goertzel, ele disse que não tinha tempo para pensar no seu aspeto - não lhe interessava", recorda o fotógrafo sobre a sessão fotográfica.

Vintiner viu uma certa ironia: que alguém que não se preocupava com a sua própria aparência projectasse a nossa preocupação com a beleza através da invenção da sua empresa.

Também serviu para lembrar que a atratividade pode ser mais complexa do que os algoritmos alguma vez poderão compreender.

Receio que, se conseguirmos conceber seres humanos sem nenhuma das "falhas" que ocorrem na nossa constituição biológica, as coisas serão empurradas cada vez mais para um nível de perfeição que só podemos imaginar neste momento". disse Vintiner. "Veja-se como a cirurgia plástica alterou a nossa perceção da beleza num espaço de tempo muito curto.

"Se os transhumanistas tiverem razão e nós, enquanto humanos, pudermos viver até às centenas de anos, a nossa noção de beleza e o próprio significado do que é ser humano mudarão drasticamente."

Devido à pandemia do coronavírus, o lançamento de "I Want to Believe - An Exploration of Transhumanism", bem como a campanhaKickstarter e a exposição fotográfica que o acompanha, foram temporariamente adiados.

