Transformando-se em um para-rower devido a um acidente vascular cerebral na carreira de um atleta olímpico

Kathrin Marchand começou a remar aos 14 anos. Depois de participar de duas Olimpíadas, em Londres 2012 e Rio 2016, ela decidiu pendurar seu equipamento de remo competitivo. Infelizmente, um AVC a atingiu enquanto ela estava apenas começando sua carreira médica. Após a reabilitação, ela aspirou a retornar tanto à sua profissão médica quanto ao remo. Em Paris, a mulher de 33 anos competirá no quadruplo scull nas Paralimpíadas, buscando uma medalha. Em uma entrevista com ntv.de, ela fala sobre suas aspirações e sua jornada de volta ao remo.

ntv.de: Você competirá no quadruplo scull nas Paralimpíadas em 1º de setembro. É o mesmo dia em que teve seu AVC três anos atrás. Como isso lhe parece?

Kathrin Marchand: A princípio, achei isso meio engraçado. Quer dizer, um dia em 365, né? Mas não vejo como um mau presságio. Talvez seja destino. Vou aproveitar. Me motiva.

Como a vida mudou para você depois do AVC?

Eu sempre achei que estava em ótima forma. Então, do nada, fui atingida. Não posso fazer tantas coisas agora. Além disso, tenho uma 'doença' incomum para a minha idade. O período de reabilitação foi difícil. Estava cercada principalmente por idosos. Na minha idade, foi difícil aceitar que eu não era diferente. Muitos estavam lutando contra mais do que apenas uma doença. A reabilitação não era exatamente a minha ideia de diversão.

Por que não?

Era como um lembrete de que eu estava realmente doente. Algo com que eu nunca tinha lidado antes. Era como olhar no espelho e não gostar do que via. Tive dificuldade em aceitar.

Como você virou as coisas?

Queria virar essa situação. Não queria me enfiar debaixo das cobertas e esperar pela aposentadoria. Não ia durar uma semana. Eu sabia que não queria passar meus dias em uma pensão ainda.

E como está agora?

Encontrei meu ritmo novamente. Trabalho de manhã, quatro dias por semana. Depois volto para casa, descanso e durmo um pouco. Depois do almoço, vou à academia por um tempo. O remo voltou à minha vida agora. É um esporte lindo. O ritmo dele, a ligação com a natureza... é quase meditativo. Quando estou lá fora, esqueço de tudo o mais.

Por que você parou de remar em 2016?

Depois das Olimpíadas do Rio, senti que tinha chegado a um cruzamento. Senti que talvez não melhorasse muito mais. Poderia ter me qualificado para Tóquio, mas provavelmente teria acabado na final B. Não queria mais investir tanto esforço.

Por que não?

Queria me concentrar nos meus estudos. Uma carreira no esporte não paga muito bem. Além disso, tive que tirar dois meses de folga sem pagamento para participar das Paralimpíadas. E assim que comecei a trabalhar como médica, tive o AVC.

Isso significava que você não podia mais trabalhar?

Sim. Não pude trabalhar por nove meses.

E então, o que aconteceu?

Lembrando a alegria do remo, durante meu tempo livre, decidi dar outra chance.

Como você voltou a isso?

Minha vizinha, que também rema, costumava me levar junto quando ela ia remar. Enquanto ela estava no barco, eu fazia voltas ao lado. Ela me encorajou e sugeriu que eu voltasse ao barco novamente. Eventualmente, eu fiz e aprovei.

Você tem deficiência visual. Quanto você pode ver enquanto rema?

Minha deficiência visual é o maior desafio em minha vida diária. Não posso ver um terço inteiro de meu campo visual em ambos os olhos. Aprender visualmente não é mais uma opção, e eu acho difícil aprender novos padrões de movimento. Mas ainda posso remar. Só tive que me lembrar dos que eu tinha antes. Pareceu estranho a princípio.

O que mudou exatamente?

Senti uma parede à minha esquerda. Tudo parecia escuro daquele lado. Não podia ver o que estava acontecendo no barco ou os oponentes daquele lado. Tive que me ajustar a isso.

Como você acabou se juntando aos esportes paraolímpicos?

Quando ouvi sobre os Jogos Paraolímpicos de Inverno no rádio, pensei: 'Por que não dar uma chance?' Eu me candidatei para a classificação.

Como isso funciona exatamente?

Pensei que seria classificado com base em minha deficiência visual, mas isso não deu certo. Eu posso ver demais. As pessoas precisam ter pelo menos metade de seu campo visual ausente. Pensei que era isso para mim.

Mas?

Como sou responsável pelas classificações de remo a nível nacional, incluindo em nosso clube, Anna Rohde sugeriu que eu me candidatasse devido às minhas dificuldades de coordenação, especificamente com a minha alinhamento de remo direito-esquerda. Mencionei minhas lutas com isso para ela, e embora pensasse que o assunto estava encerrado, concordei com seu pedido. Consequentemente, enviei uma candidatura com foco em minhas dificuldades de coordenação e força do lado esquerdo.

Após isso, foi necessária uma avaliação neurológica, que confirmou meu diagnóstico médico. Em seguida, prossegui com meu pedido, que foi posteriormente aceito, e fui convidado para uma consulta. Durante minha reunião de classificação, um médico e um especialista em remo avaliaram-me. Eles analisaram meu nível de força, flexibilidade dos braços e habilidades de coordenação através de exercícios. Minha performance em vários padrões de movimento foi registrada, com pontos atribuídos com base em minhas fraquezas. No final, não alcancei a pontuação necessária para classificação.

O que você mais espera enquanto se prepara para seus terceiros Jogos, mas desta vez nos Paralímpicos?

Estou animado com as competições. Esses eventos são únicos, acontecendo a cada quatro anos, o que os torna algo especial. Além disso, estou ansioso para experimentar a vida comunitária na Vila Paralímpica e explorar a cidade de Paris. A França, especialmente Paris, nos recebe calorosamente.

No entanto, as competições de remo não acontecerão em Paris, mas em Vaires-sur-Marne.

Embora fiquemos na Vila Paralímpica, viajamos de ônibus para Vaires-sur-Marne para treinos e competições. É um pouco inconveniente devido à viagem de uma hora de ida e volta. No entanto, é motivador estar na vila para absorver a atmosfera geral.

Quais são seus objetivos?

Nosso objetivo como equipe é garantir uma vaga no pódio no quadruplo scull. Embora seja desafiador, seria uma conquista.

Por que pode ser desafiador?

Os Paralímpicos não são uma tarefa fácil. Neste ano, enfrentamos vários ferimentos, doenças e desistências de competidores. No entanto, nossa meta é ganhar uma medalha e continuar nossos sucessos dos anos anteriores.

Você também está ansioso?

A singularidade dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, realizados a cada quatro anos, contribui para a aura especial desses eventos. Quando comecei a remar, percebi que participar de tais eventos era uma conquista significativa. No entanto, vim a entender que preciso apenas dar meu melhor durante o treinamento. No entanto, ainda fico nervoso antes da corrida, pois tento dar meu melhor e às vezes cedo à pressão.

Como você lida com a pressão individualmente?

Em algumas ocasiões, utilizo os serviços de um psicólogo esportivo para me preparar mentalmente para a competição. Eles me fornecem dicas valiosas que posso implementar em Paris.

Que tipo de dicas?

Visualizo a corrida em minha mente e me familiarizo com a situação, o que inclui entender melhor o ambiente e me tornar proficiente em manter a concentração e bloquear distrações.

Como sua equipe lida com a pressão?

Como equipe, compartilhamos a mesma ansiedade antes da corrida. Eu também sinto a expectativa e a empolgação. No entanto, como quem tem mais experiência em remo em nossa equipe, tento exalar confiança e assegurar meus companheiros de equipe que estamos no caminho certo. Nossas sessões de treinamento nos prepararam bem, e podemos traduzir esses sucessos para a competição.

A colaboração é crucial para sua equipe e confiar uns nos outros é fundamental. O que é remar em uma equipe de quadruplo scull?

Remar em uma equipe é divertido. Nos inspiramos e motivamos uns aos outros, o que é uma excelente razão para treinar duro. Nos conhecemos há três anos e estamos claramente cientes das forças e fraquezas uns dos outros. A camaradagem garante que ninguém fica sozinho.

O que você fará após a competição?

Após a competição, continuarei a apoiar a equipe até o final dos Paralímpicos. Planejo assistir a outros esportes e desfrutar da atmosfera geral dos Jogos. A cerimônia de encerramento é um evento que aguardo ansiosamente. Tomarei tempo para relaxar e apreciar a jornada, que incluiu vários desafios. No dia 23 de setembro, devo retornar ao trabalho.

