Transformando o vestuário de um ícone: a reinvenção moderna do guarda-roupa do Beetlejuice

Os figurinos apresentados no filme de 1988 tiveram um impacto tão significativo que imitações dos designs de Aggie Guerard Rodgers se tornaram itens básicos na indústria de fantasias do Halloween. O vestido de casamento vermelho de tulle de Lydia Deetz, usado por uma Winona Ryder de 16 anos no filme, tornou-se o look preferido das garotas descoladas durante as comemorações do Halloween. A tendência foi ainda mais popularizada em 2018 quando a modelo Bella Hadid usou uma réplica precisa do vestido vermelho ao lado do cantor The Weeknd, que se vestiu como Michael Keaton em seu famoso terno borgonha.

A versão de 2024 do filme, "Beetlejuice Beetlejuice", enfrentou altas expectativas dos fãs, com a figurinista Colleen Attwood garantindo uma referência aos looks icônicos do original. Apesar da rica história de moda do filme, Attwood encontrou espaço para aperfeiçoamento, refinamento e até experimentação. Durante uma entrevista pelo Zoom, Attwood discutiu suas inspirações para os figurinos, aprofundando-se em suas escolhas para a sala de espera burocrática do mundo subterrâneo, o processo de envelhecimento do figurino de Beetlejuice e a criação do vestido de casamento de Lydia.

CNN: O que te inspirou ao criar os figurinos para "Beetlejuice Beetlejuice"?

Attwood: Para o mundo subterrâneo (uma espécie de sala de espera burocrática para fantasmas como Beetlejuice), fui inspirada pela década de 1970. Tínhamos personagens com várias cores, então escolhi tons que complementavam rostos azuis sem serem muito brilhantes ou excessivos. Isso levou a uma paleta de cores inspirada nos anos 70.

Para aqueles no mundo subterrâneo por longos períodos, incorporei estilos de diferentes décadas, como os anos 1920, 30, 40, 70, 80 e 90. Embora várias décadas estivessem presentes, a paleta geral permaneceu minimalista dentro de um limite estabelecido.

A inspiração para os "Bob's", os encolhedores (ou zumbis) do mundo subterrâneo, veio dos velhos corretores da Century 21 que usavam jaquetas douradas combinando, gravatas marrons e camisas brancas. Tive ideias específicas para essa parte do mundo.

CNN: Como você abordou a criação de figurinos para um filme com vários momentos históricos de moda?

Ao trabalhar com personagens icônicos, é importante reconhecer suas aparências originais. O terno listrado de Beetlejuice permaneceu, mas Attwood deu a ele uma aparência mais fresca e gasta, enquanto ainda reconhecia sua história. Ao usar materiais mais orgânicos e um processo de envelhecimento que envolvia tingimento e desfiamento, ela conseguiu mostrar o processo de envelhecimento de Beetlejuice enquanto prestava homenagem ao design original do figurino.

A mesma abordagem foi usada para o terno de casamento de Beetlejuice, que tinha a aparência de um terno barato alugado, mas com ajustes melhores. Attwood prescreveu um desafio que foi ao mesmo tempo agradável e gratificante, permitindo-lhes homenagear o trabalho do designer original enquanto se adaptavam às tendências da moda de 2024.

CNN: Que técnicas você usou para o processo de envelhecimento dos figurinos?

O processo de envelhecimento começou mergulhando o tecido em uma cor para criar um efeito sujo. Depois que a peça foi feita, foram usados tintas líquidas para adicionar bordas verde-musgo nas partes pretas e brancas do tecido, fazendo com que parecessem mais macias e envelhecidas. As bordas das mangas, das calças e da área em torno do pescoço foram descoloridas para dar à peça uma aparência suja e gasta. O processo de envelhecimento podia levar 2-3 dias para ser concluído, já que cada camada exigia tempo para secar.

CNN: A Warner Brothers forneceu a você o terno de casamento original dos arquivos para Michael Keaton. Como foi essa experiência e você teve a chance de ver outros figurinos dos arquivos de Rodger?

O terno original era um terno simples e pronto para usar. Embora não fosse particularmente impressionante, Attwood não ficou muito animada com ele, já que estava focada em criar sua própria versão do figurino. Infelizmente, Attwood não teve a oportunidade de ver o vestido de casamento original pessoalmente.

CNN: Qual foi o seu processo para recriar o vestido de casamento icônico de Lydia?

O ponto de partida de Attwood para o vestido de casamento de Lydia foi seu silhueta vitoriana. Ao misturar tecidos da França e usar diferentes combinações de renda, ela conseguiu criar uma versão mais leve e respirável do original, ainda mantendo a essência vitoriana do vestido.

CNN: Você prefere criar figurinos do zero ou trabalhar com roupas vintage?

Attwood gosta tanto de criar figurinos do zero quanto de reaproveitar roupas vintage, já que ama explorar e brincar com diferentes períodos e combiná-los para criar mundos únicos. Essa abordagem diversificada na criação de figurinos tornou o projeto especial e agradável para Attwood.

