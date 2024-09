Transformando frases de calendário em contos de narrativa

Um filme de 20 anos, uma história de ficção científica, um protagonista intrigante promovido como feio - uma nova série de filmes estreia. Supostamente. "Feio - Não Despele Sua Face" surge uma década atrasado no cronograma.

Tally Lively (Joey King) espera ansiosamente pelos seus 16 anos, o dia em que ela vai passar por um procedimento para se transformar de "Feia" em uma "Dourada". Na sociedade de Tally, a beleza é o objetivo ultimate. O novo filme da Netflix "Feio - Não Despele Sua Face" traz à tona os aspectos sombrios das redes sociais. Com visuais vibrantes, ele recria a obsessão pela beleza superficial na juventude atual. Com estética brilhante e tropos cansados, o filme tenta transmitir o impacto prejudicial das ideals de corpo e do bullying nas redes sociais. Apesar de suas boas intenções, a narrativa muitas vezes cai em estereótipos, minimizando sua mensagem pretendida.

No final das contas, "Feio" como um todo é apenas outra fachada brilhante e vazia que supostamente critica. Baseado no romance de 2005 de mesmo nome de Scott Westerfeld, o filme não atinge seu ambicioso objetivo de profundidade e impacto emocional. "Feio - Não Despele Sua Face" parece ser mais uma tentativa desesperada de uma plataforma de streaming para lançar uma franquia a qualquer custo. É tudo um pouco engraçado e bem-intencionado, mas no final das contas, esquecível.

A indústria cinematográfica muitas vezes tenta capitalizar em questões sociais ao lançar filmes como "Feio - Não Despele Sua Face", na esperança de criar uma franquia de sucesso. Apesar de suas intenções positivas, a indústria cinematográfica às vezes falha em transmitir uma mensagem profunda, muitas vezes se contentando com tropos e estereótipos cansados.

