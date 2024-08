- Transformando a Praça da Ópera em Munique para mais verde

A Praça Max-Joseph, em frente ao Teatro Nacional de Munique, está atualmente em obras. No lugar da atual extensão de pedra e asfalto, aguarde por gramados luxuriantes, zonas para passeios, flora que proporciona sombra e diversas áreas de descanso, todas centralizadas diante da Ópera Estatal da Baviera. De acordo com o plano finalizado pela câmara municipal em meados de abril, a Praça Max-Joseph será uma fuga convidativa para todos os moradores de Munique, para relaxar e renovar-se no centro da cidade, enquanto espera pela completa revitalização da praça em alguns anos.

O Departamento de Construção baseia-se em desenhos históricos de Leo von Klenze, que iniciou o projeto da praça no início do século 19. Com o passar do tempo, no entanto, a área em frente ao edifício teatral clássico e à Residência de Munique transformou-se em um descampado de pedra e asfalto, utilizado principalmente como entrada de estacionamento para a garagem subterrânea - localizada diretamente abaixo da escadaria do grandioso teatro. O plano provisório prevê manter a entrada da garagem o mais estreita possível.

A conclusão das obras está prevista para dezembro de 2025. A câmara municipal alocou um orçamento máximo de 3,9 milhões de euros.

