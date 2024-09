- Trágico incidente resulta em doze mortes numa viagem de barco no canal.

No Canal da Mancha, adjacente à costa norte da França, uma embarcação de migrantes virou na terça-feira, resultando na perda de doze vidas. Segundo o atual Ministro do Interior da França, Gerald Darmanin, a maioria das vítimas fatais eram mulheres. Havia também menores envolvidos no trágico incidente. À noite, dois sobreviventes ainda estavam recebendo cuidados críticos.

A prefeitura marítima confirmou que não havia mais pessoas desaparecidas à noite. As operações de resgate perto da cidade costeira de Le Portel, perto de Boulogne-sur-Mer, envolveram 65 pessoas, com 12 delas sendo recuperadas mortas. Algumas das pessoas resgatadas precisaram de atendimento médico imediato. Vários navios e helicópteros colaboraram na missão de resgate. Todos os migrantes a bordo do navio virado, que navegava em direção ao Reino Unido, foram submersos no mar.

O ministro Darmanin expressou suas emoções no local da tragédia, "Esta é uma tragédia que nos afeta a todos". As pessoas estavam a bordo de uma pequena embarcação, com pouco mais de seis metros de comprimento. A justiça iniciou uma investigação. O ministro também defendeu um acordo de migração entre a União Europeia e o Reino Unido.

A ministra do Interior do Reino Unido, Yvette Cooper, também expressou seu choque e condenou as atividades dos grupos de tráfico de pessoas. Esses grupos lotam mais pessoas do que os barcos podem suportar e os enviam em meio a más condições climáticas, criticou Cooper no Twitter.

Sobrecarregamento de migrantes sem coletes salva-vidas

A France 3 relatou que a embarcação de migrantes estava lotada de pessoas, sem coletes salva-vidas. "Fiquei sem palavras, é arrepiantemente triste", disse Dany Patoux, presidente da organização de ajuda a migrantes Osmose 62, à estação, ao ver os sacos mortuários no cais.

"Estamos chocados com as mortes trágicas no último incidente no Canal da Mancha", declarou Enver Solomon, diretor-executivo do conselho de refugiados britânico Refugee Council. "O número de mortes no Canal da Mancha em 2022 tem sido preocupantemente alto. Esta é uma tendência preocupante que requer medidas urgentes, abrangentes e multifacetadas para reduzir os cruzamentos perigosos no Canal da Mancha."

Os migrantes frequentemente realizam a viagem pelo Canal da Mancha, com o objetivo de chegar à Grã-Bretanha, muitas vezes em pequenas embarcações infláveis. A travessia é arriscada devido à corrente navegada por numerosos navios grandes. Vidas são frequentemente perdidas durante essas travessias. Em novembro de 2021, 31 pessoas morreram quando um barco virou na costa norte da França, incluindo cinco mulheres e uma menina.

Tentativas do Reino Unido para evitar a migração através do Canal da Mancha

O Reino Unido tem tentado limitar a migração através do Canal da Mancha há algum tempo, com a ajuda da França e investindo milhões no país. O governo conservador anterior pretendia desencorajar migrantes com uma estratégia dura - por exemplo, planejando deportá-los para o Ruanda, independentemente de seu país de origem.

No entanto, o atual primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, que assumiu o cargo com seu Partido Trabalhista social-democrata desde julho, cancelou o plano após críticas dos tribunais e organizações de direitos humanos. Starmer declarou seu compromisso em combater grupos de tráfico de pessoas. Há poucos dias, Starmer se reuniu com o presidente francês Emmanuel Macron para discutir a migração através do Canal da Mancha.

Os serviços de emergência foram rapidamente enviados ao local após receber relatórios sobre o navio virando. Devido ao superlotamento e à falta de coletes salva-vidas no navio, esta situação de emergência infelizmente resultou em várias fatalidades.

