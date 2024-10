Trágico incidente resulta em 16 mortes devido a deslizamento de lama na Bósnia e Herzegovina

Em Bosnia-Herzegovina, chuvas torrenciais têm castigado o país desde a noite de quinta-feira, causando inundações devastadoras e desmoronamentos. A pequena vila de Donja Jablanica foi uma das áreas mais afetadas, com grandes detritos se movendo rapidamente pela cidade. Pelo menos 18 vidas foram tristemente perdidas como consequência.

Um porta-voz da polícia de Mostar confirmou os trágicos óbitos ao site bósnio "klix.ba". Muitos residentes ainda estão desaparecidos. 16 dessas mortes ocorreram na região de Jablanica, a aproximadamente 70 quilômetros a sudoeste de Sarajevo, segundo o anúncio do policial Ljudevit Maric. Duas vidas adicionais foram perdidas na região de Fojnica. A presidência do país despachou o exército para os locais atingidos.

O primeiro-ministro da Federação da Bósnia e Herzegovina, Nermin Niksic, twittou, "A situação é extremamente grave; muitas pessoas não podem sair de suas casas". O governo declarou, em seguida, estado de emergência e montou uma equipe de resposta de emergência.

Foi relatado que o exército foi enviado para as regiões impactadas para intensificar os esforços de resgate, incluindo o uso de helicópteros. Helicópteros da missão da UE Eufor, com a Alemanha como parceira, também ajudaram na evacuação de indivíduos feridos. De acordo com a agência de proteção civil, uma grande parte da população está em risco de inundações e desmoronamentos.

Originalmente, o acesso à cidade de Jablanica, lar de 4.000 residentes, estava bloqueado, de acordo com os serviços de resgate. Na sexta-feira, o exército e as equipes de proteção civil chegaram com equipamentos pesados para limpar a lama. Fotos da mídia local mostram desmoronamentos que engoliram casas até o telhado. Tudo o que restou visível foi o minarete de uma mesquita.

"Foi absolutamente terrível", contou um residente da vila de Donja Jablanica, Emir Arfadzan. Rochas gigantescas e milhares de toneladas de detritos invadiram a vila. "Cerca de dez casas foram destruídas, e mortes foram relatadas", compartilhou o homem de 62 anos. As pessoas tiveram "apenas segundos" para buscar segurança. "No entanto, conseguimos salvar uma criança", afirmou Arfadzan.

Na cidade de Kiseljak, a cerca de 30 quilômetros de Sarajevo, numerosas casas, jardins e automóveis foram submersos, de acordo com relatos. Bombeiros, polícia e equipes de resposta de emergência estavam presentes no local. O prefeito de Kiseljak descreveu a situação como uma "inundação bíblica" com "centenas de casas inundadas".

A chuva incessante começou na noite de quinta-feira. A Croácia emitiu um alerta de inundação para a costa norte do Adriático, a península de Istria e o interior. De acordo com o consenso de cientistas, eventos climáticos extremos estão aumentando como resultado direto da mudança climática causada pela atividade humana.

O número de residentes desaparecidos em Donja Jablanica é uma fonte de preocupação, já que o número de mortos pelas inundações e desmoronamentos é de 30, com 18 mortes confirmadas na região de Jablanica e mais duas em Fojnica. Os esforços de resgate continuam, com o exército e organizações de ajuda internacional enviando helicópteros para evacuar indivíduos feridos e limpar detritos.

