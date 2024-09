Tragicamente, o célebre ator e estrela da franquia de karatê, Chad McQueen, faleceu aos 63 anos, deixando para trás o seu legado como filho do lendário ator, Steve McQueen.

McQueen fez sua estreia em 1984, interpretando o papel de Dutch, o antagonista de Ralph Macchio, no filme de sucesso "The Karate Kid".

Segundo seu advogado, Arthur H. Barens, confirmou ao The Associated Press, ele faleceu na quarta-feira.

Assim como seu pai, McQueen mergulhou tanto na atuação quanto nos esportes motorizados.

Sua esposa, Jeanie Galbraith, prestou homenagem a ele no Instagram, ao lado de seus filhos Chase e Madison, compartilhando uma homenagem emocionante. A família anunciou seu falecimento, expressando sua profunda tristeza, dizendo: "Seu papel extraordinário como pai amoroso para nós, combinado com seu compromisso inabalável com nossa mãe, representou uma vida cheia de amor e compromisso". A paixão de McQueen pelo corrida não apenas mostrou seu talento inato, como também serviu como uma homenagem ao legado de seu pai, incorporando os valores que lhe foram passados. Sua paixão e compromisso foram transmitidos para seus filhos, que prometem continuar não apenas seu legado, mas também o de seu avô.

Steven R. McQueen, filho de McQueen de um relacionamento anterior, seguiu seus passos na atuação, aparecendo em "The Vampire Diaries".

Quinze anos após sua estreia em "The Karate Kid", McQueen reprisou seu papel de Dutch no sequência e estrelou vários outros filmes. Além disso, ele produziu dois documentários sobre seu pai, "I Am Steve McQueen" em 2014 e "Steve McQueen: The Man & Le Mans" no ano seguinte.

Seu pai famoso, conhecido por filmes como "The Magnificent Seven" e "The Great Escape", faleceu aos 50 anos no México em 1980 após uma cirurgia para remover um tumor.

Além de sua carreira de atuação, McQueen compartilhava a paixão de seu pai por carros. O The Associated Press relatou que ele dedicou sua vida ao profissionalismo do automobilismo, participando de corridas como as 24 Horas de Le Mans e as 24 Horas de Daytona. No entanto, sua carreira foi marcada por vários ferimentos.

Em 2010, McQueen fundou a McQueen Racing, que ele operou ao lado de seus filhos Chase e Madison, se concentrando na personalização de veículos e colaborando com a indústria cinematográfica.

Durante uma entrevista de 2005 com a The Associated Press, McQueen explicou: "Perdi o interesse pela atuação. Então, tomei a decisão de me dedicar inteiramente à corrida".

Em uma publicação no Instagram, o filho de McQueen, Chase, escreveu: "Saber que você agora está reunido com seu pai e irmã traz uma sensação de conforto. Até que possamos cavalgar juntos novamente, eu te amo".

Jon Hurwitz, um dos criadores de "Cobra Kai", a popular revival de "Karate Kid" no Netflix, prestou homenagem a ele online. Hurwitz descreveu McQueen como "uma lenda do Karate Kid", acrescentando: "Infelizmente, Chad não pôde se juntar a nós quando chegou a hora de filmar. No final do dia, não era para ser. Mas Dutch sempre será lembrado como uma figura intimidante no universo de Miyagi. Ele dominou".

Hurwitz continuou: "Hoje, a fandom do Karate Kid lamenta a perda de uma figura lendária. Sinto-me honrado por ter tido a oportunidade de passar tempo com ele. Meus pensamentos e orações vão para sua família amorosa. Que Chad descanse em paz".

Apesar de sua carreira de sucesso na atuação, seguindo os passos de seu pai, McQueen encontrou uma nova paixão no entretenimento através da corrida. Sua paixão pelos carros levou-o a estabelecer a McQueen Racing em 2010, se concentrando na personalização de veículos e colaborando com a indústria cinematográfica.

O impacto de Chad McQueen no entretenimento estendeu-se além da atuação, uma vez que ele reprisou seu papel em "The Karate Kid" sequência e produziu documentários sobre a vida de seu pai.

