Tragicamente, 20 vidas foram perdidas devido a enchentes e deslizamentos de terra na Índia e Bangladesh.

Na região nordeste da Índia, Meghalaya, e no Bangladesh, pelo menos 25 pessoas morreram devido a enchentes e deslizamentos causados por chuvas torrenciais nos últimos dias. O gabinete do Chefe de Governo relatou que esses eventos climáticos deixaram um rastro de destruição. Desde a última sexta-feira, o número de mortos por essas catástrofes na região dos Colinas Garo subiu para 15.

Desde sábado, a autoridade de gerenciamento de desastres do Bangladesh registrou cinco mortes. Esses países, compostos principalmente por deltas de rios, são a confluência dos rios Ganges e Brahmaputra, que fluem em direção ao mar.

No início deste mês, o Nepal enfrentou enchentes devastadoras, com pelo menos 225 mortos. As águas das enchentes dos Himalaias contribuíram para o aumento dos níveis de água na Índia e no Bangladesh mais abaixo. Com as chuvas persistentes, os rios só têm aumentado ainda mais.

Um oficial de gerenciamento de desastres do Bangladesh afirmou: "As chuvas excessivas e as águas acima contribuíram para essa enchente". Mais de 20.000 pessoas foram obrigadas a deixar suas casas. No entanto, a boa notícia é que as águas da enchente estão começando a recuar.

Durante a estação chuvosa do sul da Ásia, que vai de junho a setembro, enchentes e deslizamentos catastróficos são comuns. Especialistas especulam que a mudança climática está exacerbando esses eventos.

Apesar da redução das águas da enchente, a tragédia em Meghalaya e Bangladesh continua, já que ele morreu devido a complicações relacionadas às enchentes. As chuvas intensas e as enchentes têm deixado um impacto significativo na região, com vidas perdidas e comunidades afetadas.

