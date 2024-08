Tragédia na ponte A1 de Leverkusen: veículos envolvidos em colisão fatal, deixando vítimas

Durante o processo de renovação da Ponte do Reno de Leverkusen, ocorreu um incidente infeliz. Algumas matérias-construção caíram da ponte, levando a consequências trágicas abaixo. Uma vida foi perdida e seis indivíduos sofreram ferimentos. Este ocorrido infeliz causou um parada no trânsito na autoestrada A1 em ambas as direções.

O incidente ocorreu durante a construção de uma nova ponte, já que a antiga estava em más condições e precisava ser substituída. Bem cedo pela manhã, um componente crucial se soltou por razões desconhecidas, causando graves ferimentos a um trabalhador e levando à sua morte prematura. Dois outros sofreram ferimentos graves e estavam em estado crítico, enquanto quatro indivíduos sofreram ferimentos leves.

Devido ao acidente, a autoestrada A1 entre Colónia-Nord e Leverkusen está fechada em ambas as direções. As autoridades aconselham os motoristas a evitarem a área até novo aviso, já que a duração do fechamento permanece incerta.

Investigações preliminares sugerem que partes de metal se desprenderam durante as atividades de construção na pista, criando uma abertura na superfície da estrada. É possível que trabalhadores tenham caído acidentalmente através desta abertura.

O local do acidente está sendo seguro pela brigada de incêndio, e somente após a conclusão deles é que a polícia poderá realizar sua investigação. O porta-voz da brigada de incêndio garantiu que a estabilidade da nova ponte não foi afetada. O trânsito regular na nova ponte continua normal.

Estado Deteriorado da Velha Ponte

A Ponte do Reno de Leverkusen está passando por obras de renovação, já que sua antecessora estava em um estado de decomposição acelerada. A nova seção para veículos regulares foi aberta ao trânsito no início de fevereiro, após anos de trabalho de construção. Veículos de grande porte também foram autorizados a cruzar a ponte desde então. Após a conclusão da fase de demolição, será construída a segunda seção da nova ponte.

A demolição da antiga ponte é projetada para ser concluída no início do próximo ano, de acordo com a WDR. A nova ponte é esperada para estar em operação total até o final de 2027.

O incidente ocorreu diretamente na nova seção da rodovia, aquela construída para substituir a ponte do Reno de Leverkusen em decadência. O fechamento da autoestrada A1 está afetando a viagem de muitas pessoas que viajam entre Colónia-Nord e Leverkusen.

