Tragédia incompreensível. O mundo do futebol chora as vítimas do esmagamento do estádio na Indonésia

Naquele que é um dos desastres mais mortíferos de sempre em estádios, mais de 300 pessoas ficaram feridas, de acordo com as autoridades indonésias, temendo-se que o número de mortos possa ainda aumentar.

"Apresento as minhas mais profundas condolências às famílias e amigos das vítimas que perderam a vida na sequência deste trágico incidente", declarou o Presidente da FIFA, Gianni Infantino, em comunicado.

"Juntamente com a FIFA e a comunidade futebolística mundial, todos os nossos pensamentos e orações estão com as vítimas, com os feridos, com o povo da República da Indonésia, com a Confederação Asiática de Futebol, com a Federação Indonésia de Futebol e com a Liga Indonésia de Futebol, neste momento difícil", acrescentou.

Segundo a polícia, os adeptos do Arema FC e do rival Persebaya Surbaya, duas das maiores equipas de futebol da Indonésia, entraram em confronto nas bancadas depois de a equipa da casa, o Arema FC, ter sido derrotada por 3-2 num jogo disputado na cidade de Malang, em Java Oriental.

Os adeptos da equipa derrotada "invadiram" o relvado e a polícia disparou gás lacrimogéneo, desencadeando um confronto entre adeptos que provocou casos de asfixia, disse o chefe da polícia de Java Oriental, Nico Afinta, durante uma conferência de imprensa após o acontecimento.

Dois agentes da polícia também se encontram entre os mortos, disse o chefe da polícia, acrescentando que o esmagamento ocorreu quando os adeptos fugiram para um portão de saída.

Clubes de futebol de todo o mundo estão a prestar homenagem aos mortos.

A La Liga espanhola anunciou em comunicado que será guardado um minuto de silêncio nos cinco jogos previstos para domingo e segunda-feira, bem como nos 10 jogos da semana seguinte, enquanto muitos clubes da Premier League inglesa publicaram no Twitter as suas próprias homenagens às vítimas da catástrofe.

O Liverpool FC, que sofreu uma tragédia em 1989, quando 96 dos seus adeptos morreram no estádio de Hillsborough , em Sheffield, estava entre eles.

"Estamos profundamente tristes ao saber dos acontecimentos no Estádio Kanjuruhan, em Malang, na Indonésia. Os pensamentos de todos no Liverpool Football Club estão com todas as pessoas afectadas neste momento", escreveu o Liverpool no Twitter.

"Estamos profundamente tristes ao saber dos acontecimentos ocorridos hoje no Estádio Kanjuruhan, em Malang, na Indonésia. Juntamente com todos os que encontram uma ligação através do futebol, os nossos pensamentos estão com todos os afectados por esta tragédia", tweetou o clube inglês Arsenal.

Entretanto, Gilang Widya Pramana, o presidente da equipa anfitriã, Arema FC, pediu desculpa numa declaração publicada no sítio Web do clube.

"Como presidente do Arema FC, peço desculpa a todos os residentes de Malang que foram afectados por este incidente. Estou muito preocupado e condeno veementemente os tumultos no estádio Kanjuruhan, que resultaram em mais de cem mortes", afirmou.

"Sinto uma profunda tristeza e condolências pelos Aremania que foram vítimas da catástrofe de Kanjuruhan, e espero que as famílias enlutadas tenham coragem", acrescentou.

Gilang disse ter dado instruções à direção do Arema FC para coordenar com o centro de saúde que está a tratar as vítimas e manifestou o seu total apoio à investigação policial em curso.

"Apoiamos também plenamente a investigação levada a cabo pela polícia e pedimos às partes que usem de contenção até se encontrar uma solução clara para o problema", afirmou.

A Associação de Futebol da Indonésia (PSSI) suspendeu todos os jogos da próxima semana e proibiu o Arema FC de organizar jogos durante o resto da época.

A Indonésia vai acolher o Campeonato do Mundo de Sub-20 da FIFA no próximo ano e está a preparar uma candidatura para a Taça da Ásia de 2023.

O Presidente da Confederação Asiática de Futebol, Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, declarou em comunicado: "Estou profundamente chocado e triste por ouvir notícias tão trágicas vindas da Indonésia, amante do futebol, e, em nome da AFC e da família do futebol asiático, envio as nossas sinceras condolências às famílias e amigos das vítimas, ao mesmo tempo que expresso os nossos desejos de rápida recuperação aos adeptos que ficaram feridos no incidente e apoio à Associação de Futebol da Indonésia (PSSI) e aos clubes".

"Os pensamentos e as orações da família do futebol asiático estão com a família do futebol da Indonésia durante este momento muito difícil", acrescentou.

Um dos piores desastres em estádios da história

Localizado em Java Oriental, o Estádio Kanjuruhan é utilizado principalmente para jogos de futebol, com uma capacidade total estimada em 38.000 espectadores.

Mas foram emitidos 42.000 bilhetes para o jogo de sábado, segundo os funcionários do ministério.

"Tínhamos antecipado o (grande) número de pessoas e sugerimos que o jogo se realizasse à tarde, mas acabou por se realizar à noite", disse o ministro indonésio da Segurança, Mahfud MD, num post partilhado nas suas contas oficiais nas redes sociais.

Acrescentou ainda que o estádio tinha sido "enchido para além da sua capacidade máxima".

"As nossas propostas não foram cumpridas. Também gostaria de sublinhar que os adeptos em campo eram do Arema FC".

Na Indonésia, já se registaram problemas em jogos anteriores, com uma forte rivalidade entre clubes que, por vezes, leva à violência entre os adeptos.

"Todos os clubes desportivos (na Indonésia) que competem entre as cidades são sempre intensos", disse à CNN o analista de futebol indonésio Dex Glenniza, que observou que era "proibido" os adeptos do Arema e do Persebaya visitarem os estádios uns dos outros.

"Isto é para evitar atritos e confrontos entre os adeptos", disse. "Mas ainda há muitos incidentes entre os adeptos, a maioria dos quais fora do campo."

Heather Chen, Raja Razek, Jake Kwon e Kareem El Damanhoury da CNN contribuíram para a reportagem.

