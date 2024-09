- Trafego em ruínas envolvendo cinco veículos na A1, levando a bloqueio prolongado da estrada

Incidente infeliz na A1 perto de Mehren (distrito de Vulkaneifel) deixou quatro pessoas com ferimentos leves. Segundo as autoridades, o incidente foi causado por uma manobra arriscada de ultrapassagem: uma van rebocando um reboque tentou ultrapassar um caminhão em uma curva pela manhã. O motorista que seguia em alta velocidade não percebeu essa manobra e acabou batendo na van.

Como resultado, o reboque se desprendeu e viajou em linha reta em direção ao caminhão, parando na faixa da esquerda, de acordo com as informações da polícia. Um carro que vinha atrás, com três homens, foi forçado a desviar para a faixa da direita para evitar o reboque, resultando em uma colisão com outro veículo. O motorista desse último carro, junto com os três homens, relatou ferimentos leves. Incrivelmente, todas as outras pessoas envolvidas no acidente saíram ilesas.

A retirada dos escombros foi difícil, o que causou o fechamento temporário da rodovia por várias horas, com os reparos estimados em 50.000 euros.

Após fornecer os detalhes do acidente, a polícia anunciou: "Acrescenta-se: O van envolvido no incidente tinha um passageiro a mais, que ficou ileso, mas abalado com os eventos."

Após a avaliação dos danos, as autoridades declararam: "Acrescenta-se: Os reparos na rodovia devem ser concluídos em uma semana, e o custo total, incluindo o dano ao reboque, é estimado em 50.000 euros."

Leia também: