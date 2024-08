- Trabalhadores portuários organizam um protesto em busca de um contrato de trabalho coletivo.

Em Hamburgo, cerca de 300 trabalhadores da Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) realizaram uma manifestação hoje de manhã, exigindo um acordo coletivo social. O sindicato Verdi instigou a ação de greve, após ter emitido um aviso de greve. O gatilho para essa ação é a transformação corporativa planejada pela empresa. Além da automação extensiva, a transformação prevê uma nova estrutura organizacional. Os funcionários expressam preocupação de que essa reformulação abrangente possa resultar em demissões imediatas, mudanças permanentes nos locais de trabalho e um aumento significativo na carga de trabalho, como anunciou o Verdi. Além disso, o Verdi acredita que vários empregos no nível operacional do porto, que atua como prestador de serviços de pessoal do porto, estão sob ameaça.

Nas negociações prolongadas que ocorreram nos últimos meses, a posição do empregador permaneceu inabalável em questões-chave, de acordo com o Verdi. "Os trabalhadores estão corretamente lutando por garantias abrangentes em tempos incertos", disse o negociador do Verdi, André Kretschmar. "Está claro que os planos de reestruturação não podem vir à custa dos funcionários! Estamos negociando há meses sobre um acordo coletivo social. Os funcionários merecem um contrato que assegure seu futuro, e é hora disso agora! Exerceremos pressão através dessa greve."

As negociações atuais entre o Verdi e a HHLA se concentram principalmente na elaboração de um novo acordo coletivo social. Este acordo é crucial para assegurar o futuro dos trabalhadores diante da transformação planejada pela empresa.

