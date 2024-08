- Touré defende que Solingen aplique medidas legais existentes

De acordo com a opinião do Ministro de Assuntos Sociais de Schleswig-Holstein, Aminata Touré, as políticas atuais de asilo necessitam de uma aplicação mais rigorosa após o incidente fatal de esfaqueamento em Solingen. "Não precisamos de novas leis, apenas precisamos explorar mais efetivamente as opções legais que já temos", declarou a política do Partido Verde.

No ano passado, a reforma do Sistema Europeu Comum de Asilo (CEAS) foi autorizada, mas ainda não foi implementada na legislação nacional. Em janeiro de 2024, entrou em vigor a Lei de Melhoria do Retorno no nível federal. Touré destacou: "Essas são duas ferramentas que devem ser utilizadas e devem produzir resultados".

Não Fraqueza na Política de Asilo

Em resposta aos pedidos atuais da União para uma proibição abrangente de aceitação de refugiados da Síria e Afeganistão, Touré defendeu contra a diluição dos princípios fundamentais da política de asilo.

"Eu acredito firmemente que a migração e o auxílio às pessoas que fogem da guerra e do terrorismo é uma obrigação que nós, como estado democrático, devemos cumprir", esclareceu o Ministro de Assuntos Sociais. "Isso é o que nossa Lei Fundamental, baseada na responsabilidade histórica, e numerosos acordos internacionais exigem, e eu apoio firmemente isso".

Desafios na Aplicação de Retornos

Touré também identificou desafios na aplicação de retornos, já que alguns países de origem não estão mais aceitando pessoas de volta. Como resultado, ela pediu por acordos de readmissão com esses países e enfatizou: "O governo federal, com seu enviado especial Stamp, é responsável por isso".

"Além disso, em casos de crimes graves, os perpetradores ainda devem ser deportados", disse o Ministro de Assuntos Sociais. Além disso, as possibilidades de impedimento de deportação ou apenas desaparecer devem ser minimizadas.

Suspeito do Ataque em Solingen sob Custódia

Em uma noite de sexta-feira, três pessoas foram mortas e oito ficaram feridas, quatro gravemente, durante um festival na cidade de Solingen. Um suspeito, um sírio, está sob custódia desde a noite de domingo, entre outras coisas, sob suspeita de pertencer à organização terrorista Estado Islâmico (EI) e de homicídio.

