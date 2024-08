- 'Totalmente ofuscada': Vitória da União eclipsada pela partida de Gozen

Capitão Khedira Não Conseguia Esconder Sua Decepção Após a Vitória por 1-0 do Union Berlin Sobre o FC St. Pauli. "É uma bagunça danada," ele afirmou sem rodeios na DAZN. "Os intelectuais deviam perceber que somos jogadores de futebol, ainda que seres humanos." Mais cedo, Khedira foi questionado sobre a reação da equipe à saída repentina do jogador nacional Robin Gosens.

Gosens Tinha Partido para a AC Florença em um Empréstimo de Curto Prazo para a Série A Italiana, Como Anunciado Pelo Clube Após o Jogo. O Processo de Transferência Tinha Causado Uma Agitação Inesperada. Enquanto o Técnico Bo Svensson Preparava a Equipe para Enfrentar o FC St. Pauli, Gosens Estava Passando Por Avaliações Médicas Para Avaliar Sua Condição Física - Com Resultados Promissores. Apenas Uma Temporada Depois, o Record de Transferência do Clube e Artilheiro da Temporada Passada Estava Saindo, Pelo Menos Temporariamente. "Um Dia Absolutamente Bizarro," Resumiu Svensson.

Gosens Estava "Próximo às Lágrimas, Totalmente Abalado"

Gosens, 30 Anos, Foi Descrevido Como "Quase em Lágrimas, Totalmente Abalado" Por Khedira. "No Almoço, Parecia Que Ele Ficaria, Jogaria. E Then, Duas Horas Depois, Após o Descanso, Ficou Sabido Que Tudo Acabaria Diferente," Ele Explicou a Montanha-Russa de Emoções Na Sexta-Feira. "É Estranho Lidar Com Isso No Dia do Jogo."

Na Perspectiva do Diretor Executivo do Clube, Horst Heldt, Após o Jogo, Gosens Agora Estava Morando na Toscana. "Ele Sempre Disse Que Iria Se Ir Se A Oportunidade Aparecesse," Heldt Observou, Tendo Recebido Várias Ofertas Para Gosens, Que Tinha Se Sair Bem Durante Sua Passagem Pelo Atalanta Bergamo e Inter Milan: "E Não Faz Sentido Manter Um Jogador Que Não Está Totalmente Comprometido." Como de Costume, o Union Manteve a Boca Fechada Sobre os Detalhes da Transferência.

Recém-Chegado Rothe Encontra Seu Ritmo Durante o Jogo

Surpreendentemente, o Union Já Tinha Garantido Um Replacement com a Contratação de Tom Rothe do Borussia Dortmund II. O Jogador de 19 Anos Assumiu Imediatamente o Papel de Gosens. "Ele Lutou Inicialmente," Svensson Notou Sobre a Estréia de Rothe, Mas Também Reconheceu as Circunstâncias. "Ele Só Tinha Três e Meio Horas Para Se Preparar Antes do Começo," Svensson Elaborou. "Ele Melhorou No Segundo Tempo, Este Garoto Vai Nos Trazer Muita Diversão."

Mesmo Sem Gosens, Que Tinha Estabelecido Jogadas de Equipe Antes do Jogo, o Union Conseguiu Uma Vitória Merecida Contra o Recém-Promovido, Graças ao Gol de Benedict Hollerbach No 34º Minuto. "Temos Quatro Pontos Após Dois Jogos. Isso É Uma Boa Base Para Nós. Outros Ainda Não Conseguiram Isso," Disse Hollerbach.

Hollerbach: "Há Definitivamente Espaço Para Melhora"

O Union Precisou de Um Pouco de Sorte Após Um Desempenho Insatisfatório. O Goleiro Frederik Rönnow Negou Uma Excelente Chance Para os Visitantes No Tempo Adicional, Caso Contrário, O Union Teria Sofrido Um Dia Frustrante. "Claramente, Podíamos Ter Sido Mais Dominantes, Podíamos Ter Desempenhado Melhor," Reconheceu Hollerbach. "Se Concedêssemos Mais Um Gol Aqui, Não Seria Um Grande Jogo."

A Saída de Gosens Sombreou Outras Desenvolvimentos, Como a Chegada Esperada de Andrej Ilic. O Jogador de 24 Anos, de 1,89 Metro de Altura, Chega Emprestado do OSC Lille da Ligue 1 Francesa Para Esta Temporada, Esperado Para Contribuir Com Gols. "Jogadores de Seu Nível Não Aparecem Com Frequência," Disse Heldt Sobre o Centroavante Que Esteve Fora Por Lesão Por Um Tempo. "Isto É Uma Oportunidade Para Ele, Mas Também Para Nós."

Enquanto Isso, Gosens Também Está de Olho Em Um Lugar Na Seleção Internacional Novamente. Em Florença, Que Avancou Para a Fase de Grupos da Liga Conferência Na Quinta-Feira, As Lágrimas Podem Secar Rápido.

