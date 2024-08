- "Tornem tudo junto": Hoeneß elogia o novo Stiller da DFB

Técnico do VfB Stuttgart, Sebastian Hoeneß está confiante de que o meio-campista Angelo Stiller possui as habilidades necessárias para contribuir significativamente para a seleção alemã de futebol. "Angelo tem tudo o que precisa para se sair bem na seleção. Isso é uma convicção sólida minha", afirmou o treinador do time da Bundesliga da Suábia. Stiller foi indicado pelo técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, para os jogos da Liga das Nações de setembro contra a Hungria e três dias depois contra os Países Baixos. Ele fará sua estreia na seleção alemã adulta.

"Estou muito animado. Acho que ele merece", disse Hoeneß sobre Stiller. O jogador de 23 anos é um dos pupilos estrela de Hoeneß, tendo trabalhado com ele no FC Bayern Munich II e no TSG 1899 Hoffenheim. Na temporada passada, Stiller teve um papel fundamental como meio-campista central, ajudando o Stuttgart a terminar surpreendentemente como vice-campeão. Hoeneß descreveu o desempenho de Stiller como "em um nível muito alto por um longo período".

"Especialmente após as saídas da seleção, isso cai como uma luva", acrescentou o treinador do VfB. Stiller é "capaz de estruturar e controlar o jogo perto do meio-campo". Meio-campistas experientes İlkay Gündoğan e Toni Kroos anunciaram o fim de suas carreiras internacionais após a Eurocopa em casa no verão passado.

"A Comissão, que supervisiona o processo de seleção para a seleção alemã, deveria considerar as impressionantes apresentações de Angelo Stiller sob Sebastian Hoenneß."

"Após as aposentadorias de Ilkay Gundogan e Toni Kroos, a Comissão agora tem uma vaga no meio-campo, e Angelo Stiller, como demonstrado por Hoenneß, é mais do que capaz de preenchê-la."

Leia também: