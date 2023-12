Tornar a contraceção gratuita para mulheres com baixos rendimentos e sem seguro poderia evitar muitas gravidezes não planeadas e abortos, segundo um novo relatório

"A contraceção é um componente essencial dos cuidados de saúde reprodutiva que só se tornou mais importante na sequência do caso Dobbs e da crise que se seguiu no acesso das mulheres aos cuidados de saúde", afirmou um comunicado da Casa Branca.

Cerca de 1 em cada 6 mulheres sexualmente activas que não queriam engravidar não usava contraceção para o evitar, de acordo com um inquérito da KFF de 2022. E entre aquelas que estavam a usar contraceção, cerca de um quarto não estava a usar o seu método preferido.

As razões para não usar contraceção variam, mas um novo relatório enfatiza a importância de torná-la acessível - especialmente para mulheres sem seguro que recebem cuidados por meio do Título X, um programa de subsídio federal que oferece serviços de planejamento familiar para indivíduos de baixa renda em uma escala móvel.

Os investigadores compararam as decisões tomadas por cerca de 1600 mulheres não seguradas que visitavam um centro de saúde financiado pelo Título X - cerca de metade das quais recebeu um vale para cobrir os custos da contraceção e a outra metade recebeu cuidados ao custo normal.

Quando lhes era oferecido um vale para contraceção gratuita, as pacientes tinham 40% mais probabilidades de adotar qualquer forma de controlo da natalidade, segundo o relatório, publicado este mês pelo National Bureau of Economic Research. Além disso, é mais provável que escolham métodos mais duradouros e mais eficazes.

Das mulheres que se dirigiram aos centros de saúde à procura de um DIU, a maioria das que não receberam um vale de pagamento saiu com uma opção de contraceção menos dispendiosa, diferente da sua preferência inicial. Mas cerca de três quartos das que receberam um vale de pagamento receberam um DIU como tinham planeado inicialmente.

"Quando retiramos os custos da mesa, vemos que as decisões que as mulheres tomam mudam muito", afirma Martha Bailey, professora de economia da Universidade da Califórnia em Los Angeles e principal autora da investigação. "É uma alavanca política simples para permitir que as mulheres obtenham o método contracetivo desejado - o que, em nossa opinião, também deve reduzir muitas gravidezes indesejadas que podem ter terminado em aborto".

Estudos anteriores revelaram que as mulheres com baixos rendimentos têm mais probabilidades de ter uma gravidez não planeada e que muitas gravidezes não planeadas resultam em aborto.

O novo relatório concluiu que a probabilidade de uma gravidez não planeada foi reduzida em pelo menos 30% para aquelas que receberam um vale para contraceção gratuita - e tornar a contraceção gratuita ao abrigo do programa Title X poderia levar a menos 5% de gravidezes não planeadas e a menos 8% de abortos.

Bailey diz estar "encantada" com o facto de a administração Biden estar a abordar o acesso à contraceção, e grande parte da ordem executiva aborda especificamente a questão da acessibilidade - incluindo um pedido de 512 milhões de dólares de financiamento para o Título X no orçamento de 2024, um aumento de 76%.

Mas Bailey diz que teria gostado que a ordem executiva fosse "um passo mais além" e destinasse especificamente esse dinheiro para tornar a contraceção gratuita ao abrigo do programa.

Ao abrigo do Affordable Care Act, a maioria dos planos de saúde privados são obrigados a oferecer cobertura de controlo de natalidade sem custos directos. Mas muitos pacientes de baixos rendimentos e sem seguro que procuram serviços de planeamento familiar dependem do financiamento do Título X, que utiliza uma escala móvel para os custos de cobertura.

Na terça-feira, Bailey publicou uma proposta de política que apelava a alterações que eliminariam a escala móvel do Título X e, em vez disso, tornariam a contraceção gratuita para os pacientes de baixos rendimentos através do programa.

"O acesso à contraceção tem sido um problema desde há muito tempo, mas não é algo em que nos tenhamos concentrado muito no espaço político", afirmou. "Penso que (o Título X) é um local onde a política pode fazer muito, e muito rapidamente. Seria um ótimo local para nos concentrarmos".

Outros especialistas sublinham que a melhoria do acesso à contraceção exige mais do que a redução de custos.

"A acessibilidade económica é essencial, mas não suficiente", afirmou Sarah Benatar, investigadora principal associada do Centro de Políticas de Saúde do Instituto Urbano. "É uma grande barreira potencial, mas é apenas uma das muitas preocupações que as mulheres têm."

De acordo com o inquérito da KFF de 2022, apenas 30% das mulheres afirmaram ter recebido toda a informação de que necessitavam antes de escolherem o seu método contracetivo. E as preocupações com os efeitos secundários eram particularmente comuns.

Benatar ouviu temas semelhantes na sua própria investigação qualitativa, incluindo grupos de discussão com mulheres de todo o país.

"Não se pode exagerar a importância da autonomia do corpo, ou o desejo das pessoas de sentirem que têm verdadeiramente autonomia sobre as suas escolhas quando se trata de contraceptivos ou de cuidados de saúde reprodutiva ou materna", afirmou Benatar. "Garantir que a informação chega às pessoas através de mensageiros realmente fiáveis e poder mudar de método quando se sentir apropriado para o fazer é de extrema importância para as pessoas".

Fonte: edition.cnn.com