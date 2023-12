Tony Brown, árbitro de longa data da NBA, morre aos 55 anos após uma batalha contra o cancro

"Somos e temos sido sustentados pela consistente manifestação de amor e apoio através desta jornada no desenvolvimento de força, aceitação e paz", disse sua esposa Tina Brown em um comunicado divulgado pela NBA. "Pedimos que você se junte a nós nesse espírito enquanto nos preparamos para celebrar a vida de Tony".

Ao longo de 20 temporadas, Brown oficializou mais de 1.100 jogos da temporada regular e 35 jogos de playoff, de acordo com a liga.

Sua estreia como árbitro nas finais da NBA ocorreu durante a temporada 2019-20, e ele também ajudou a arbitrar o 2021 NBA All-Star Game em Atlanta, que homenageou as Faculdades e Universidades Historicamente Negras.

"Tony Brown foi um dos árbitros mais talentosos da NBA e uma inspiração para seus colegas", disse o comissário da NBA, Adam Silver. "Toda a família da NBA lamenta o falecimento de Tony".

Brown foi diagnosticado com cancro no pâncreas no ano passado, de acordo com Silver, que acrescentou que o árbitro passou por muitas rondas de tratamento.

A sua resiliência foi demonstrada através da sua "dedicação, determinação e paixão que fizeram dele um árbitro tão respeitado durante 20 anos", referiu Silver.

As lendas da NBA recordam os contributos do famoso árbitro para o jogo.

"Um grande árbitro, mas um tipo ainda melhor! disse Lebron James, dos Los Angeles Lakers, num post nas redes sociais. "Adorava quando eu corria para o campo para o aquecimento e ele estava no jogo nessa noite! O seu sorriso e riso vão fazer muita falta no nosso desporto!"

Earvin "Magic" Johnson, membro do Hall of Famer, também partilhou as suas condolências com a família de Brown.

"Descanse em paz o veterano árbitro da NBA Tony Brown! Obrigado por tudo o que fizeste pelo jogo. Enviando orações para toda a família Brown!" Johnson escreveu nas redes sociais.

Brown é sobrevivido por sua esposa e três filhos. A sua morte ocorre após o início da época da NBA, na terça-feira.

"O nosso maior agradecimento à nossa aldeia de familiares e amigos, próximos e distantes, antigos e novos. O vosso amor é incomensurável", disse a mulher de Brown, Tina. "Muito, muito obrigado à nossa família NBRA e NBA, cuja generosidade é incomparável."

Tina Brown também agradeceu à Fundação Lustgarten e à Pancreatic Cancer Action Network, que são organizações sem fins lucrativos dedicadas à investigação, bem como ao fornecimento de recursos e informações aos pacientes e seus cuidadores.

Em 1989, Brown formou-se na Clark Atlanta University, uma HBCU, onde estudou finanças.

Durante os seus anos de liceu na Amos P. Godby em Tallahassee, Flórida, Brown jogou como base e obteve honras de basquetebol em todo o estado. Tornou-se capitão no último ano e levou os seus colegas de equipa a tornarem-se finalistas estaduais em 1984 e campeões distritais em 1985.

A família de Brown está a pedir às pessoas que contribuam para a Tony Brown Basketball Scholarship Endowment na sua alma mater para honrar a sua memória. Mais de 80.000 dólares do objetivo de 100.000 dólares tinham sido angariados até ao início de sexta-feira.

Fonte: edition.cnn.com