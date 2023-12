Tom Brady mostra que é humano, enquanto Tiger Woods recua no jogo de golfe "Champions for Charity

No domingo, no Medalist Golf Club, na Florida, Tiger Woods e Peyton Manning defrontaram Phil Mickelson e Tom Brady no "The Match": Campeões para a Caridade". O objetivo era angariar mais de 10 milhões de dólares para causas relacionadas com a Covid-19, que proporcionam ajuda aos trabalhadores da linha da frente, às pequenas empresas e às pessoas que necessitam desesperadamente de alimentos em resultado da pandemia.

A Mãe Natureza não respeitou as regras desde o início. A chuva torrencial no início do evento diminuiu o entusiasmo e limitou a conversa fiada, mas, para crédito dos jogadores, o tempo não os dissuadiu do trabalho que tinham em mãos. A prova de que os maiores não se tornam grandes sem aprender a lidar com as adversidades.

Nos primeiros 30 minutos da transmissão, foram angariados mais de 1,5 milhões de dólares em donativos adicionais para instituições de caridade.

Milhões de pessoas sintonizaram a emissão na esperança de entrar na mente do ilustre quarteto. Woods e Mickelson são adversários conhecidos, tendo Woods vencido o seu compatriota durante a maior parte das respectivas carreiras. Manning fez 6-11 contra Brady durante o seu tempo na NFL.

Os quarterbacks estavam nervosos no início e tiveram dificuldades num dos campos mais difíceis do país.

Woods estreou a sua assinatura vermelha de domingo no seu campo de golfe caseiro. Chegou ao "The Match" com centenas de rondas no clube privado e a sua experiência ficou patente.

O à-vontade de Woods foi deliciosamente justaposto pelo jogo do melhor quarterback da história do futebol americano, Tom Brady, que rapidamente se tornou o ponto central dos primeiros nove buracos.

O Medalist, ultra-exclusivo e incrivelmente desafiante, fez com que o quarterback de outro mundo parecesse refrescantemente humano, enquanto lutava para encontrar o fairway. Brady foi o alvo da piada (literalmente, quando as suas calças se abriram atrás) até que o seis vezes vencedor da Super Bowl fez um buraco no fairway no Par-5 do 7º buraco, no melhor momento do evento.

Para ser justo, Brady teve menos tempo para praticar o seu swing do que Manning, que é bom amigo de Woods e já jogou várias rondas no local no passado.

Conhecido pela sua preparação maníaca, Woods brincou no início da semana que Manning abordou a competição como se estivesse a jogar contra Brady e o resto dos New England Patriots, enviando incessantemente a Woods diferentes vídeos do seu jogo, pedindo coisas para trabalhar e solicitando exercícios ao melhor jogador de golfe para se certificar de que estava pronto para jogar.

O trabalho de casa pareceu compensar, pois Manning foi magistral nos par 3 com os seus ferros e manteve-se consistente durante a maior parte do dia.

Para os entusiastas do golfe que desejam informações de qualidade, Mickelson comprometeu-se a narrar o dia em pormenor.

Utilizou as câmaras montadas nos carrinhos de golfe personalizados dos jogadores em seu proveito, fornecendo feedback constante e incentivando o tão necessário diálogo entre os concorrentes.

Mais tarde, Mickelson também provou ser um valioso treinador para o seu colega de equipa, acompanhando-o em cada putt e tentando manter a sua confiança enquanto a estrela da NFL lutava.

Como era de esperar, Charles Barkley foi uma mais-valia para a transmissão, sobretudo ao incentivar a conversa fiada entre os quatro jogadores. A sua curiosidade natural e a sua personalidade afável tiraram o melhor partido dos atletas de alto nível.

"Aprendi uma coisa com esta pandemia: precisamos de desporto, pá", disse Barkley à CNN na semana passada. "Serão eles a coisa mais importante do mundo? Nem de perto. Mas a única coisa que fazem é distrair-nos de todas as outras coisas que se passam no mundo."

Os últimos nove buracos foram disputados em formato de tacadas alternadas e, após uma bela tacada de Mickelson no par 4 do 11º buraco, Brady terminou o buraco com um putt de eagle para colocar a dupla de volta no jogo.

O par pontuou a sua celebração com um "high-five aéreo", uma breve mas forte lembrança da razão pela qual estavam ali em primeiro lugar - para ajudar os mais afectados pelo coronavírus.

"Há tantas pessoas a lutar em todo o mundo. Nasci na África do Sul e estou sempre atento aos acontecimentos em todo o mundo, especialmente na África do Sul, de onde sou natural", disse o campeão do Masters de 2008, Trevor Immelman, que foi o co-analista de Barkley.

"Esta pandemia tem sido tão brutal para tantas pessoas a nível mundial. Sempre me impressionou a forma como os americanos estão dispostos a apoiar uma instituição de caridade. Estão dispostos a participar e a angariar fundos para pessoas que estão a passar por dificuldades. Nunca deixa de me surpreender como os americanos são óptimos a fazer isso. No final do dia, conseguimos angariar mais de 10 milhões de dólares numa única tarde".

Enquanto os milhões de dólares continuavam a entrar através de donativos de celebridades e contribuições de empresas, a chuva voltou a cair a meio dos últimos nove minutos. Numa reviravolta interessante, pareceu aumentar o drama, com o fogo competitivo entre as quatro superestrelas a arder mais intensamente nos últimos buracos.

A intensidade aumentou no par 3 do 16º buraco, com um grande putt de Mickelson a reduzir a vantagem de Woods e Peyton para um. No final, o evento terminou como muitos pensavam que poderia terminar - com o putter na mão de Woods no 18 para selar a vitória para ele e Manning.

Apesar de as condições de jogo não terem sido as ideais, a transmissão encontrou uma forma de mostrar uma grande conversa fiada, realçar uma forte componente competitiva e angariar um total de 20 milhões de dólares para caridade. No cômputo geral, o evento foi um sucesso, encharcado pela chuva.

"Saber que foram angariados 20 milhões de dólares é fantástico", disse Manning à TNT após o evento. "Foi uma honra ser convidado para isso, e é algo que sempre vou lembrar e valorizar."

