Todos os jogadores do Open da Austrália em quarentena testam negativo aquando do anúncio do sorteio do torneio

No início desta semana, mais de 500 jogadores e funcionários do Open da Austrália foram colocados em quarentena depois de um trabalhador de um hotel ter testado positivo para a Covid-19, o que levou à suspensão dos jogos na quinta-feira.

Mas o torneio pode agora começar na segunda-feira, com os jogadores a saberem na sexta-feira quem vão enfrentar na primeira ronda.

O atual campeão masculino, Novak Djokovic, vai defrontar o número 66 do mundo, Jeremy Chardy, enquanto o segundo cabeça de série, Rafael Nadal, vai defrontar o número 56, Laslo Djere.

Djokovic, oito vezes campeão em Melbourne, está na mesma metade do sorteio que Alexander Zverev, Stan Wawrinka e o vice-campeão do ano passado Dominic Thiem.

Nadal, na esperança de conquistar seu segundo título do Aberto da Austrália, terá potencialmente que enfrentar Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev ou Andrey Rublev se quiser chegar à final.

No feminino, Ashleigh Barty, número 1 do mundo, enfrenta Danka Kovinic na primeira rodada, e Simona Halep, segunda cabeça-de-chave e duas vezes vencedora de Grand Slam, joga contra Lizette Cabrera, número 140 e favorita da casa.

Serena Williams, sete vezes campeã do Open da Austrália, defronta Laura Siegemund, enquanto a vencedora do ano passado, Sofia Kenin, enfrenta outra favorita da casa, Maddison Inglis.

Williams enfrenta uma corrida física antes do seu jogo da primeira ronda, depois de se ter retirado da semifinal do torneio de aquecimento Yarra Valley Classic com uma lesão no ombro direito, dando à australiana Barty uma passagem para a final.

A 23 vezes vencedora do Grand Slam também disse, ao chegar à Austrália, que a data de início mais tardia a tinha ajudado a recuperar de uma lesão no tendão de Aquiles.

Entretanto, Nadal, que poderia passar a marca de 20 títulos de Grand Slam de Roger Federer em Melbourne, enfrenta os seus próprios problemas de lesão, com uma rigidez na zona lombar a mantê-lo fora da Taça ATP.

Embora grande parte da preparação do Open da Austrália tenha sido dominada pelos protocolos do coronavírus e pelas quarentenas dos jogadores, os organizadores esperam agora que o torneio possa decorrer sem problemas durante os próximos quinze dias.

O departamento de saúde do estado de Victoria anunciou na sexta-feira que tinha registado zero casos locais de Covid-19 em 14.612 testes.

O teste positivo registado no início desta semana quebrou uma série de 28 dias sem transmissão comunitária no estado de Vitória.

