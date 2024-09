- Todos os indivíduos choraram: Hausberger triunfante marca uma conquista de ouro

Hausberger, de 29 anos, ciclista com paralisia do lado esquerdo, derramou lágrimas de alegria após garantir o ouro Paralímpico na prova de contra-relógio individual em Clichy-sous-Bois. Ela superou suas competidoras, creditando seu sucesso ao apoio de sua equipe, incluindo técnicos, mecânicos e fisioterapeutas. Hausberger completou o percurso de 14,2 km em 21:45.30, garantindo uma vantagem confortável sobre a britânica Frances Brown.

Dúvidas na linha de chegada

Após a chegada, Hausberger não tinha certeza de sua vitória até que seu gerente apresentou os resultados. Abalada, ela desabou, exclamando: "Isso é incrível!"

Sua jornada não foi sempre fácil. Antes de passar para o para-ciclismo em 2018, Hausberger estava envolvida em para-triatlo, mas parou de treinar em alto nível quando sua classe não foi selecionada para os Jogos Paralímpicos. "Considerar desistir várias vezes. Os últimos anos foram desafiadores", refletiu Hausberger.

Transição para o ciclismo

Apesar dos contratempos, Hausberger permaneceu apaixonada por esportes. Ela mudou para o para-ciclismo e treinou no centro de Cottbus. Dez meses depois, ela se tornou campeã mundial na prova de estrada e os destaques continuaram, com mais cinco títulos mundiais tanto em pista quanto em estrada.**

A coleção de medalhas de Hausberger ainda não está completa. Ela espera garantir mais uma medalha na prova de estrada final no sábado. Na edição anterior do Campeonato Mundial em Glasgow, ela levou um bronze. "Há definitivamente algo especial neste evento", ela sorriu.

Teuber vence com prata

O Michael Teuber, de 56 anos, também paralisado da cintura para baixo, teve motivos para comemorar após garantir a prata. Ele perdeu apenas para o espanhol Ricardo Ten Argiles. "Estou eufórico!" exclamou Teuber, com o rosto radiante.

Em março, ele sofreu um acidente grave em Lanzarote, fraturando várias costelas, uma vértebra torácica e a clavícula. "Foi um ano difícil com o acidente da primavera, mas ainda consegui levar uma medalha", enfatizou Teuber.

Zeyen-Giles e Schindler garantem bronze

Annika Zeyen-Giles e Matthias Schindler acrescentaram ao total de medalhas da Alemanha com seus terceiros lugares. Apesar de ter ficado aquém do ouro de Tokyo 2021, a Zeyen-Giles de 39 anos ficou mais do que satisfeita. "Estou muito feliz por ter saído com bronze", disse ela. Schindler defendeu com sucesso sua medalha de bronze de três anos atrás.

A britânica Frances Brown lutou com força na prova de contra-relógio individual, terminando em segundo lugar, logo atrás de Hausberger. Após sua campanha bem-sucedida em Glasgow, Hausberger espera acrescentar mais uma medalha à sua coleção durante a prova de estrada final para o Reino Unido nos Jogos Paralímpicos.

